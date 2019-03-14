Devlet hastanesinde Tepki Çeken Afiş!

Camide, okulda yasak olmasına rağmen propoganda yapması ile gündeme gelen AKP adaylarına Binali Yıldırım eklendi. Sultangazi Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi boydan boya AKP'nin İBB başkan adayı Binali Yıldırım pankartı ile kaplandı.

Fotoğrafı CHP eski milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş twitter hesabından paylaştı. Yarkadaş, "Bu fotoğrafı az önce bir arkadaşım çekti. İstanbul'daki bir devlet hastanesinin her yeri AKP'li Binali Yıldırım'ın afişleriyle donatılmış. 'Ayıptır' desen utanmazlar, 'Etik değil' desen duymazlar... 'Burası kamunun ve herkesin, bunu yapamazsınız' desen umursamazlar! AKP, bir seçim uğruna her şeyi çürütüyor! Sökün bu pankartları, sökün!" paylaşımında bulundu.