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Devlet Bahçeli Yeni Kabine Hakkında İlk Kez Konuştu

MHP Lideri Devlet Bahçeli, önceki gün akşam saatlerinde açıklanan yeni kabine listesine ilişkin ilk değerlendirmesini yaptı.

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Devlet Bahçeli Yeni Kabine Hakkında İlk Kez Konuştu

MHP Lideri Devlet Bahçeli, önceki gün akşam saatlerinde açıklanan yeni kabine listesine ilişkin ilk değerlendirmesini yaptı.

10 Temmuz 2018 Salı 16:21
Devlet Bahçeli Yeni Kabine Hakkında İlk Kez Konuştu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir son dakika açıklaması yaptı.

Önceki gün gece saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kabineyi açıkladı. Yeni kabinenin açıklanmasının ardından en merak edilen yorum Cumhur ittifakının diğer üyesi Devlet Bahçeli'nin yorumu olmuştu. Akşam saatlerinde sessiz olan Bahçeli, yeni kabineye ilikin ilk deerlendirmesini az önce yaptı.

Bahçeli yaptığı son dakika açıklamasında yeni kabineye ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı:

''Şu an için Türkiye'nin beklenti ve taleplerine ve 2023 yılı hedeflerine yönelik bir uygulama kabinesi olarak dikkati çekmektedir. O bakımdan ben başarılı olacaklarını düşünüyorum''

YENİ KABİNE

 Başkan Yardımcısı: Fuat Oktay (Eski Başbakanlık Müsteşarı)

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- Dışişleri Bakanlığı: Mevlüt Çavuşoğlu

- İçişleri Bakanlığı: Süleyman Soylu

- Milli Savunma Bakanlığı: Hulusi Akar

- Milli Eğitim Bakanlığı: Ziya Selçuk

- Sağlık Bakanlığı: Fahrettin Koca

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Fatih Dönmez)

- Kültür ve Turizm Bakanlığı: Mehmet Ersoy

- Gençlik ve Spor Bakanlığı: Mehmet Muharrem Kasapoğlu

- Hazine ve Maliye Bakanlığı : Berat Albayrak

- Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı : Cahit Turan

- Tarım ve Orman Bakanlığı: Bekir Pakdemirli

- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: Mustafa Varank

- Ticaret Bakanlığı: Ruhsar Pekcan

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