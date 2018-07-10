Devlet Bahçeli Yeni Kabine Hakkında İlk Kez Konuştu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir son dakika açıklaması yaptı.

Önceki gün gece saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kabineyi açıkladı. Yeni kabinenin açıklanmasının ardından en merak edilen yorum Cumhur ittifakının diğer üyesi Devlet Bahçeli'nin yorumu olmuştu. Akşam saatlerinde sessiz olan Bahçeli, yeni kabineye ilikin ilk deerlendirmesini az önce yaptı.

Bahçeli yaptığı son dakika açıklamasında yeni kabineye ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı:

''Şu an için Türkiye'nin beklenti ve taleplerine ve 2023 yılı hedeflerine yönelik bir uygulama kabinesi olarak dikkati çekmektedir. O bakımdan ben başarılı olacaklarını düşünüyorum''

YENİ KABİNE

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