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Devlet Bahçeli: Türkiye saldırılara karşı tek yumruktur

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da vatandaşlara seslendi.

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Devlet Bahçeli: Türkiye saldırılara karşı tek yumruktur

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da vatandaşlara seslendi.

31 Ağustos 2018 Cuma 21:33
Devlet Bahçeli: Türkiye saldırılara karşı tek yumruktur

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'nın Etimesgut ilçesinde halka hitaben açıklamalarda bulundu. Devlet Bahçeli konuşmasında Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan ekonomik yaptırım krizine ve gerilimine değinerek, "Türkiye'yi teslim almaya, papazı, rahibi bahane ederek dik duruşumuzu bozmaya, milletimizi pes ettirmeye Pensilvanya bekçilerinin, zulüm nöbetçilerinin güçleri de takatleri de yetmeyecektir. Amerika Birleşik Devletleri uluslararası hukuka aykırı fiillerin, korsan ve karaborsa devlet mantığının odağı haline gelmiştir. Buna rağmen Türkiye saldırılara karşı tek yumruktur." ifadelerini kullandı.

MHP lideri Devlet Bahçeli, yerel seçimlerle ilgili de açıklama yaparak şunları söyledi; Türkiye'de PKK'nın yöneteceği belediye kesinlikle olmamalıdır. 15 Temmuz öncesine dönülmemelidir." dedi.

Ankara'da Etimesgut Belediyesi'nin düzenlediği toplu açılış töreninde katılan ve bu törende konuşan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçimlere de değindi; "7 ay sonraki seçimdeki 4 ayaklı sistemimiz şu olacak; yeni sisteme geçildi, kazasız, belasız sağlandı. Yeni hükümet sisteminin başarısı için yerel yönetimlerin milletimiz tarafından görevlendirilmesi en temel görevimizdir. Türkiye'de PKK'nın yöneteceği belediye kesinlikle olmamalıdır." dedi.

KPSSCAFEE.COM.TR | ANKARA

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Son Güncelleme: 31.08.2018 22:48
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devlet bahçeli türkiye saldırılara karşı tek yumruktur
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