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Devlet Bahçeli, MHP'nin Seçim Beyannamesini Açıklıyor

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı son dakika açıklamasında partisinin seçim beyannamesini kamuoyuna duyurdu.

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Devlet Bahçeli, MHP'nin Seçim Beyannamesini Açıklıyor

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı son dakika açıklamasında partisinin seçim beyannamesini kamuoyuna duyurdu.

26 Mayıs 2018 Cumartesi 14:15
Devlet Bahçeli, MHP'nin Seçim Beyannamesini Açıklıyor

MHP Genel Başkanı Devet Bahçeli, düzenlediği toplantıda MHP'nin seçim beyannamesini kamuoyuna duyurdu.

Bahçeli yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Tarihi ve mahşeri bir kucaklaşmayı yaşıyoruz. Millet aklıyla Cumhur İttifakı'na can veriyoruz, ruh katıyoruz. Vicdanımız Türk, vatanımız Türk, devletimiz Türk. Ne yaptığımızı, ne yapacağımızı biliyoruz. Dalından kopan yaprağın akibetini rüzgar tayin edermiş. Biz kökümüzden hiçbir zaman ayrılmadık. Tereddüt göstermedik. Birileri açısından imkansız gibi görünen yolculuğumuz bugünlere ulaşmıştır. Soruyorum sizlere, başarmaya var mısınız? Zafere hazır mısınız? Oyunları bozacak mısınız? İhanetleri 24 Haziran'da ezip geçecek misiniz? Dün olduğu gibi bugün de neye inanırsak onu söyleriz. MHP gücünü inançlarından ilkelerinden ve Türk milletinden alır. Türkiye'nin faydasına olmadığına inandığı her hareket karşısında sonuna kadar durur. Bizim yönümüz Türkiye ve Türk İslam dünyasıdır.

"24 HAZİRAN TÜNELDEN ÖNCEKİ SON ÇIKIŞ"

Önümüzde yeni ve tarihi bir imtihan vardır. İstiklalimize pranga vurmaya çalışan güruh kaybedecektir. 24 Haziran seçimleri cumhuriyet tarihinin en kritik, en mühim karar anlarından birine tekabül edecektir. MHP'yi güçsüzleştirmek isteyenlere şamarı indirmeye yeminli misiniz? 24 Haziran Türkiye'nin kader anı, tünelden önceki son çıkışıdır. Ekonomik tetikçileri devreye sokuyorlar, her tarafımız çevrelenmiştir. Kerkük hüzünlü, Kudüs işgal altındadır. Son 10 yıldır süregelen devamlı derinleşen hain bir operasyon süreciyle Türkiye'nin zehirlenmesi hedeflenmektedir. Terör örgütleri bu maksatla öne çıkarılmaktadır.

SLOGAN: CUMHUR İTTİFAKI MİLLET AKLI

Salonda Bahçeli'nin konuşma yaptığı platformun arkasına Türk Bayrağı ve Atatürk posteri ile MHP bayrağı, Bahçeli ve partinin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in posterleri asıldı.

Platformdaki ekranlarda MHP'nin seçim çalışmalarında kullanacağı, "Cumhur İttifakı Millet Aklı" sloganı yer aldı.

Salonda davetlilerin oturduğu tribünlere de üzerinde "Cumhur İttifakı Güven ve Huzurun Teminatı", "Cumhur İttifakı Bin Yıllık Kardeşliğin Teminatı", "Cumhur İttifakı Milli Bekanın Teminatı" ile "Cumhur İttifakı Geleceğin Teminatı", "Cumhur İttifakı Mutlu Kadın, Huzurlu Türkiye'nin Teminatı" ve "Cumhur İttifakı İstikrarlı Yönetimin Teminatı" yazılı afişler asıldı.

Salonda MHP'nin seçim çalışmalarında kullanacağı "Cumhur İttifakı", "Duysunlar MHP'nin sesini", "Bütün oyunları bozun uşaklar", "Üç hilal ezeli ebede bağlar", "MHP umuttur gönülde taçtır" ve "MHP var oyunu bozar" ile "Tekbir diyek, hak bir diyek marşı" adlı şarkılar çalındı.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 26.05.2018 14:48
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