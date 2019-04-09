Devlet Bahçeli: İstanbul'da Yeni Bir Seçim Düşünülebilir!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den açıklamalar:

"Mahalli idareler seçimleri Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden sonra uygulanan ilk mahalli idareler seçimleridir. Geçmişte kazandığı öne artı olarak yeni sistemle uyumlu çalışabilecek, istikrar sağlamak konusunda önemleri artmıştır. Seçimlerden sonra her seçimde olduğu gibi rakamlar sayım sırasındaki farklar partilere ve adaya göre anlayış farklılığı ortaya koymak suretiyle itirazlar yapılmaktadır. Demokratik bir haktır. Şu an için bazı yerlerde itirazlar cevap bulmakla beraber özellikle İstanbul'da bir kargaşa yaşanmaktadır.

29 bin oy farkı olduğu ortaya konmuştur. Bu farkı değiştirebilecek itirazlar üzerinde çalışma başlatılmıştır. Önemli değişiklikler kendini göstermiştir. Böyle bir sürecin içindeyken işi kargaşaya aceleciliğe, seçim sonrasında mazbatayı kim alırsa İstanbul'u sarsacak zemine kimse sürüklememelidir. Bütün bunlara rağmen hala seçimin üzerindeki akılcı yaklaşımlar Türkiye'yi kargaşaya sürüklüyorsa Türkiye'yi huzursuzluğa itebilecek hatalardan kurtulmanın yolu demopkrasi içerisinde aranmalıdır. Toplum vicdanında huzur bulmayacak şekilde sonuçlananırsa yeni bir seçim düşünülebilir.

Seçim yenileme demokrasinin bir gereğidir. Kargaşa yerine sandığa bir kez daha gidip Türkiye'yi huzurlu kılmak daha akılcıdır diye düşünüyorum.

(Mansur Yavaş'ın mazbatasını alması) Sayılsal yönden mazbatayı almıştır toplumsal vicdanda beraat etmemiştir. Ankara'daki belediye başkanına yaklaşımım aklanmadan paklanmadan benim belediye başkanım diyemem."

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