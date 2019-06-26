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Devlet Bahçeli: Herkes dilinin ayarına dikkat etsin

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün gerçekleştirmediği partisinin grup toplantısını bugün gerçekleştiriyor.

Devlet Bahçeli: Herkes dilinin ayarına dikkat etsin

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün gerçekleştirmediği partisinin grup toplantısını bugün gerçekleştiriyor.

26 Haziran 2019 Çarşamba 11:27
Devlet Bahçeli: Herkes dilinin ayarına dikkat etsin

Kendisini mitil konusunda eleştirenlere sert yanıt veren Bahçeli, "Malum isimler mitilimizi duyunca militanlaştıkça militanlaştılar. Zavallılar nereden bilsin mitili, onların tutuşmuş çoktan fitili" diye konuştu.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

"23 Haziran İBB başkanı seçimi süresince neye inanıyorsak, neyi doğu buluyorsak ülkemiz için neyin hayırlı olduğunu düşünüyorsak tavrımızı buna göre belirledik. Tarafımız belli, tarzımız bilinmekteydi. Cumhur ne diyorsa ona kulak verdik, onun yanında durduk.

Hiç kimse samanlıkta iğne aramasın. Hiç kimse çalı dili yoklamasın, keçeyi suya atmasın, orasını burasını oynatmasın. Herkes dilinin ayarına dikkat etsin. Aklına geleni işleyip ağacı taşlamaya kalkmasın. Bir kümeste yemlenip diğer kümese yumurtlayanlarla işimiz olmaz.

Malum isimler mitilimizi duyunca militanlaştıkça militanlaştılar. Zavallılar nereden bilsin mitili, onların tutuşmuş çoktan fitili. İstanbul'a gelmediğimizi uyduranlar, bir gece kalıp döndüğümüzü söyleyenler, ortalıkta yoktunuz diye gerçekleri çarpıtanlar iyi görünümlü kötülerdir. Bunlar ne laftan anlarlar, ne de baktıklarını görürler. 

Bir bayan gazeteci de terörist başının 18 Haziran 2019'da kaleme aldığı mektuptan önce haberim olduğunu iddia edecek kadar gönlünü alçalmaya teslim etmiştir. 

HDP Kandil'in siyasi aparatıdır. Ha HDP ha Kandil bunların arasında fark yoktur. CHP'nin İBB başkan adayına detsek mesajlarına terörist başı tarafından destek görmemiştir. 

PKK, HDP ve İmralı arasındaki güç savaşı bizi bağlamayacaktır. Ne ibret verici bir gerçektir ki terörist başını mektubuna ne CHP'den ne İP'ten tek bir yanıt gelmemiştir. 

Sözlerimizin sonuna kadar arkasındayız. Bu açıklamamızı çarpıtarak terörist başının mektubuna destek verdiğimizi söylemek ayıptır. 

Terörist başının mektubundan medet umanlar namerttir.

Ayrıntılar geliyor...

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Son Güncelleme: 26.06.2019 11:28
Anahtar Kelimeler:
devlet bahçeli herkes dilinin ayarına dikkat etsin
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