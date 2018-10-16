Devlet Bahçeli: Hani ‘ver papazı al papazı’ demiştik

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki grup toplantısında konuştu ve Papaz Brunson ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle;

''Suriye ve Irak topraklarına tutunup ülkemizi kaosa sokacak bir senaryo ikmal ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) terör örgütleriyle hedef birlikteliği yapıyor. ABD kararını netleştirmelidir. Müttefiki Türkiye mi yoksa bölücü ve hain terör örgütü PKK/YPG midir?'' şeklinde konuştu.

PAPAZ GİTTİ KAVGA BİTTİ

Bahçeli açıklamalarına şöyle devam etti; ''Türkiye’den bir evanjelist bir papaz gelip geçmiştir. Türkiye ile ABD ilişkilerini zehirlemiştir. Papaz iki ülkenin diyaloglarını tıkadı. Türkiye ile ABD tarihin en kötü ilişki durumuna çakıldı. Trump papazı hasretle kucaklamış, sanki Vietnam’dan dönen askerleri gibi karşılamıştır. Papaz gitti kavga bitti, seviyesiz Trump’ın yerini sempatik Trump aldı. Trump’ın Türkiye hisleri birden bire değişmiştir. Böyle devlet adamı olunmaz. Bizim adam yerine koymayanı biz insan bile göremeyiz. Türkiye’nin değerini bir papaza indiren bir ülkenin başkanına güven duyulmaz, itibar edilmez. Trump’ın derdi nedir? Türkiye, ABD’nin sömürgesi değildir. Türkiye, ABD’nin eyaleti değildir. Trump Türkiye’yi çadır devletiyle bir tutma ayıbından uzaklaşsın. Trump Türkiye’yi hafife almasın. Bu işin şakası yok. Bu konunun ederi yoktur.'' ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’DEKİ PAPAZ VERİLİRKEN PENSİLVANİA’DAKİ PAPAZ NEDEN ALINMAMIŞTIR

Papazın serbest kalması pek çok soru işaretine neden olmuştur. Terör örgütleriyle ilişkisi ve iltisakı belli olan şahsın, casusluk suçlamasıyla tutuklanan misyonerin iki yıl bile dolmadan serbest bırakılması adalet ilkeleriyle nasıl izah edilecektir. Papaz Brunson’un 3 gizli tanığının ifadesiyle suçlanması ve savcı değişikliği yine aynı tanıkların değiştirilmiş ifadeleriyle serbest kalması bağımsız ve tarafsız hukuka ne kadar uygundur?

Papaz davasındaki gizli ve kiralanmış tanıklar kimlerdir? Bu gizli tanıklar kısa süre içerisinde ifade ve görüşlerini nasıl değiştirmişlerdir? Günün şartlarına göre değiş değiştiren kişilerin tanıklığıyla adalet yaşar mı? Yaşasa bile buna adalet denir mi? Gizli tanık TCK sistemine ekilen fitne tohumudur. Türk hukukunu gizli tanık tahakkukukundan kurtarmak hepimizin boynunun borcudur. 35 yılla yargılanıp iki yıl dolmadan yakayı kurtaran casusun vebaline millet vicdanı nasıl ortak olacaktır?

Papaz olayında ifadelerini değiştiren gizli tanıklar kimlerdir. Kısa sürede ifade ve görüşlerini nasıl değiştirmişlerdir. Türkiye’deki papaz verilirken Pensilvania’daki papaz neden alınmamıştır. ABD’deki papaz Gülen neden alınamaz? Halbuki ver papazı al papazı demiştik. Sözümüz sözdü. Pensilvanya’daki papaz ne zaman ülkemize iade edilecek?

HALK BANKASI GENEL MÜDÜRÜ HAKAN ATİLLA NE ZAMAN İADE EDİLECEK?

Papaz Brunson ile ilgili hem AKP'ye hem de ABD'ye yüklenen Bahçeli ABD'de tutuklu bulunan Halk Bankası Genel Müdürü Hakan Atilla'nın iadesi konusuna da değinerek şöyle dedi; ''Diyelim ki umut ettiğimiz takas gerçekleştirilmedi. Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın iadesi ne zaman olacak? Meselemiz Türkiye’nin saygınlığıdır. O papazı istiyoruz, vermelerini bekliyoruz. Bakalım dövizin akıbeti ne olacak? Enflasyon eski seviyesine çekilecek mi? Bunların takipçisi olacağız.'' ifadelerini kullandı.

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