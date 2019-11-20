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Devlet Bahçeli EYT'liler İçin Daha Önce Ne Söylemişti!

MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) "seçim kaybetsek de bu işte yokum" açıklamalarına destek verdi. Daha önceden 26 Mayıs 2018 yılında seçim beyannamesinde ‘’EYT’li kardeşlerimizin mağduriyetliklerini gidereceğiz’’ diyen Bahçeli’nin bugün EYT’liler hakkında ki farklı söylemi gündem oldu. EYT’liler seçim malzemesi mi yapılmak istendi? Peki bugün değişen ne oldu da Bahçeli, milyonların önünde verdiği vaatlerinden döndü ve Erdoğan’ın EYT çıkışına destek verdi?

Devlet Bahçeli EYT'liler İçin Daha Önce Ne Söylemişti!

MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) "seçim kaybetsek de bu işte yokum" açıklamalarına destek verdi. Daha önceden 26 Mayıs 2018 yılında seçim beyannamesinde ‘’EYT’li kardeşlerimizin mağduriyetliklerini gidereceğiz’’ diyen Bahçeli’nin bugün EYT’liler hakkında ki farklı söylemi gündem oldu. EYT’liler seçim malzemesi mi yapılmak istendi? Peki bugün değişen ne oldu da Bahçeli, milyonların önünde verdiği vaatlerinden döndü ve Erdoğan’ın EYT çıkışına destek verdi?

20 Kasım 2019 Çarşamba 21:56
Devlet Bahçeli EYT'liler İçin Daha Önce Ne Söylemişti!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim öncesinde EYT’lilere destek verdiğini ve EYT’lilere kardeşim diye hitap ederek ‘’ ’EYT’li kardeşlerimizin mağduriyetliklerini gidereceğiz’’ demişti. Bu konuşmasını seçim öncesi 26 Mayıs 2018 yılında milyonlarca vatandaşa seçim vaadi olarak söz vermişti.

Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) hakkında ‘’Erken emeklilik ülkeyi batırır’’ diyerek, İskandinavya ülkelerini örnek vermişti. Halbuki İskandinavya ülkeleri arasında kişi başına 81 bin 600 Dolar ile Norveç, 54 bin 400 dolar ile İsveç, 60 bin 900 dolar ile Danimarka ve 49 bin 800 dolar ile Finlandiya bulunuyor. Türkiye’nin ise kişi başına düşen gelir sadece 9 bin 400 dolar. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın EYT konusunda neden bu ülkeleri örnek gösterdiği henüz bilinmiyor ama, Dünya’nın en mutlu 10 ülkesi listesinde İskandinavya ülkeleri gösteriliyor.

Sanırım Devlet Bahçeli’de İskandinavya ülkelerinin battığını ve Dünya’nın en mutsuz ülkeleri olduğunu zannedecek ki, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın EYT’liler hakkında söylemiş olduğu açıklamalarına destek verdiğini söyledi. Bahçeli, kendisine yöneltilen EYT sorusuna ''Hükümetin tavrını destekliyoruz. Türkiye açısından isabetli'' cevabını verdi

Peki Erdoğan EYT’liler hakkında ne demişti?

ERDOĞAN’IN EYT’LİLER HAKKINDA Kİ KONUŞMASI

"Tutturmuş bir EYT, erken emeklilik. İskandinav ülkelerinin hepsi bu sistemle battı. Bizim ülkenin başına da bu erken emekliliği dolayanlar bunun bedelini ödediler. Niçin erken emeklilik? Bırakalım ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun ve parasını alsın. Erken emekli olduğu zaman ideal ücreti alamayacak hem de ikinci bir iş aramak suretiyle ikinci iş ile işsizliğe öncü olacak. SGK sistemimizin çökmesini istemelerinin tek sebebi kaos ortamından kendilerine siyasi rant devşirme hesabıdır.

Biz bunu yapmayacağız. Arkadaşlarıma söylüyorum. Beni bu yola asla teşvik etmeyin. Milletimin zararına olan bir şeye asla yokum. Seçim kaybetsek de yokum. Bütün dünya bizim sistemimizi kendine uyarlamaya çalışıyor, bizdeki bazı köhne zihniyetler sistemi çökertmek için hinlik peşinde koşuyor." İfadelerini kullandı.

Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan bu söylediklerinde gerçekten haklı mıydı? Bu sorunun cevabı olarak, özellikle sosyal medya üzerinden, İskandinavya ülkeleri ile Türkiye karşılaştırıldı…

Tartışma büyüyünce haliyle bir İskandinav ülkeleri ve Türkiye karşılaştırması da kaçınılmaz oldu. Mesela kişi başı milli gelirden tutun da diğer istatistiklere, Türkiye'yi de dahil ederek şöyle bir bakalım.

Bu senenin başında hazırlanan Dünya Mutluluk Raporu'nda ise ilk sırada yine bir İskandinav ülkesi olan Finlandiya var. Peki 159 ülkeden Türkiye kaçıncı dersiniz? Hemen söyleyelim: 79.

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