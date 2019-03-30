Devlet Bahçeli duyurdu! Emeklilikte yaşa takılanlar...

Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli katıldığı bir Televizyon Programında Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili gelen soruyu cevapladı..



Devlet Bahçeli, "emeklilikte yaşa takılanlar" ile ilgili konunun programlarında olduğunu belirterek, ancak böyle bir yapının bugünkü ekonomik şartlarda kaldırılamayacağının dikkate alınarak zamana yayılmak istendiğini ve buna da saygı duyulması gerektiğini söyledi. Bahçeli, "İleriki günlerde tekrar gündeme alınabilirse biz 49 milletvekili olarak verdiğimiz yasa tasarısının arkasında dururuz." açıklamasında bulundu.

Bahçeli, uzman çavuşların kadroya alınmasına yönelik çalışmayı MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in yaptığını ve bu konuda sonuç alacağı kanaatinde olduğunu belirtti.