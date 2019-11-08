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Devlet Bahçeli'den UEFA’ya tepki!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "UEFA'nın, milli futbolcularımızın asker selamı vermesini politik ve provokatif hareket bahanesiyle suçlayıp inceleme başlatması Türklüğe ve İslam'a öteden beri taşınan ön yargı ve küstahlıktır"açıklamasında bulundu.

Devlet Bahçeli'den UEFA’ya tepki!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "UEFA'nın, milli futbolcularımızın asker selamı vermesini politik ve provokatif hareket bahanesiyle suçlayıp inceleme başlatması Türklüğe ve İslam'a öteden beri taşınan ön yargı ve küstahlıktır"açıklamasında bulundu.

08 Kasım 2019 Cuma 21:47
Devlet Bahçeli'den UEFA’ya tepki!

Bahçeli, Mevlid Kandili dolayısıyla Twitter'dan paylaştığı mesajlarda Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından asker selamı verdiği için UEFA tarafından hakkında disiplin soruşturması başlatılan futbolculara da değindi. 

MHP lideri, "Bugün kutlu bir doğumun, muazzam bir doğruluşun, gıpta edilecek manevi bir uyanışın aziz anısını bütün güzellik ve görkemiyle idrak ediyoruz. Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın dünyaya teşrif ve teşerrüf edişinin yıldönümünü saygı ve duayla karşılamanın onurunu taşıyoruz" ifadelerini kullandı. 

Bahçeli UEFA'nın soruşturmasına ilişkin ise "Türk milleti İslam’ın irfanı, korkusuz itibarı, tuzaklara kapılmayan iradesidir. UEFA’nın, milli futbolcularımızın asker selamı vermesini politik ve provakatif hareket bahanesiyle suçlayıp inceleme başlatması Türklüğe ve İslam’a öteden beri taşınan önyargı ve küstahlıktır" mesajını paylaştı. 

Terörle mücadeleye de değinen Bahçeli, "Hoca görünümlü hainler, dini kisveye bürünüp ihanet, rezalet ve cinayetlerin faili olanlar İslam’ın ve insanlığın yüz karaları, çıbanbaşlarıdır. Bu günahkarlara bakıp İslam’ı boğmaya çalışanlar hem sahtekar hem de suçludur. Elbette Allah her şeyi bilen ve görendir" dedi. 

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
MhpDevlet BahçeliUEFAAskerProvokatif
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