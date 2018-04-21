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Devlet Bahçeli'den İYİ Parti Sorusuna Flaş Cevap

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli açıklamasında İYİ Parti ile ilgili de önemli ifadeler kullandı.

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Devlet Bahçeli'den İYİ Parti Sorusuna Flaş Cevap

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli açıklamasında İYİ Parti ile ilgili de önemli ifadeler kullandı.

21 Nisan 2018 Cumartesi 15:15
Devlet Bahçeli'den İYİ Parti Sorusuna Flaş Cevap

Devlet Bahçeli'den flaş İYİ Parti açıklaması.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, düzenlediği basın toplantısında, partisinin seçim stratejisine ilişkin sorulara cevap verdi. Bahçeli açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"MHP'nin geçmişten bu yana Türkiye'nin bugünkü siyasi sosyal şartları da dikkate almak kaydıyla ister zamanında ister erken bir seçim için her zaman hazırlıklı olduğunu ifade edebiliriz. Seçim stratejimiz iki esasa dayanır. Güçlü ve dengeli Meclis birincisi. İkincisi cumhurbaşkanı seçiminin eşzamanlı gerçekleşmesidir. MHP, cumhurbaşkanı seçiminde kendi partisi mensuplarından aday çıkarmamıştır. Adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. MHP'nin seçim stratejisi cumhur ittifakı çerçevesinde kendi siyasi kimliğini koruyarak her ilin seçim çevresinde öngörülen sayılarla aday belirlemek suretiyle TBMM'de güçlü olabilecek bir ağırlıkta çalışmalarını sürdürecektir. Bir yanda Erdoğan'ın kazanması için gayret göstereceğiz. MHP'nin siyasi kimliğini korayan bir kadro ile TBMM'de yer almak için çaba göstereceğiz" 

İYİ PARTİ'NİN SEÇİME GİRİP GİRMEYECEĞİ HAKKINDA

İYİ Parti'nin seçime katılıp katılamayacağı ile ilgili tartışmaların hatırlatılması üzerine Bahçeli şu açıklamayı yaptı: 

"Burada biraz dikkatli olmak lazımdır. 'Seçim 15 Temmuz'da olacak' sloganı ile siyasallaşma sürecine girenler 15 Temmuz'a gerçekten inanmış olsalardı 15 Temmuz'dan 6 ay önce seçime girme yeterliliğine kavuşmuş olmaları lazımdır. Bunu bilemiyoruz, ilgi alanımız değil. Seçime de girsin. Başka partilerden alamaz, alırsa bizden alır. Biz de rıza gösteririz"

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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