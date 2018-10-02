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Devlet Bahçeli'den hükümete çağrı: Yapılan zamlar ne olacak?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. MHP Lideri Bahçeli, kur farkı nedeniyle fırsatçıların yaptıkları zamlara dikkat çekerek hükümete çağrı yaptı.

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Devlet Bahçeli'den hükümete çağrı: Yapılan zamlar ne olacak?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. MHP Lideri Bahçeli, kur farkı nedeniyle fırsatçıların yaptıkları zamlara dikkat çekerek hükümete çağrı yaptı.

02 Ekim 2018 Salı 10:55
Devlet Bahçeli'den hükümete çağrı: Yapılan zamlar ne olacak?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Lideri Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) haftalık olağan grup toplantısının yeni yasama yılındaki ilk toplantısında partililere seslendi. Bahçeli, kur farkı sebebiyle piyasadaki fırsatçıların yaptıkları zamlara ve fiyat artışına sert tepki göstererek hükümete çağrıda bulundu. MHP lideri, 'Kemerleri, sesi çıkmayan milyonlar mı devamlı sıkacaktır? Yapılan zamlar, fiyat artışları ne olacak, geri alınmayacak mı? Hükümet yabancı ülkelere sermaye kaçıranları mutlaka bulmalı.' ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları şöyle;

MHP 50 milletvekili ile Meclis'te grup kurma hakkını elde etmiştir. Başaramaz dediler başardık. İftiracı çevreleri mahçup ettik, maskaraya çevirdik. Anket şirketlerinin uydurmalarına kulaklarımızı tıkadık. Kiralık gazeteci ve sözde aydınların algı oyunlarına göğüs gerdik. Tek tek nok aldık, sonra hepsine birden öyle bir teşekkür ettik ki, şaştılar, kaldılar, şoktan şoka girdiler. Hepinize teşekkür ediyor, alayınızı kutluyorum.

Kimsenin, hiçbir oluşumun hikmetine muhtaç değiliz. Hiç kimsenin korumasına, kollamasına ihtiyaç da duymuyoruz. Bize milletin sevgisi ve desteği yeter. Bedel ödetecek, diyet isteyecek anasının karnından doğmamıştır. Böylesi varsa alnını karışlarız.

Küresel ısınma, buzulların erimesi, çölleşme, orman alanlarının yok edilmesi, doğal afetler, iklim değişiklikleri insanlığı tehit eden temel meseleler arasındadır. Medyada 'Kırbaç Kasırgası' olarak isimlendirilen fırtınanın çok şükür ülkemizi teğet geçmesi de bizleri memnun etmiştir.

"KEMERLERİ SESİ ÇIKMAYAN MİLYONLAR MI DEVAMLI SIKACAKTIR?"

Ekonomik fırtınaya tutulduğumuz andan itibaren fırsatçılık yapan kim varsa ne paylaşmayı ve bölüşmeyi özümsememiş utanmazlardır. Stokçuluktan geçinen satılmışların durumu neyse, ekonomik saldırıda ahlaksızlık yapanlar da aynıdır. Kurdaki artışı fırsata çevirenlerin nasıl bir insanlık anlayışları vardır. Kemerleri, sesi çıkmayan milyonlar mı devamlı sıkacaktır? Yapılan zamlar, fiyat artışları ne olacak, geri alınmayacak mı? Hükümet yabancı ülkelere sermaye kaçıranları mutlaka bulmalı. 

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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