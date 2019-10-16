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Devlet Bahçeli: Bir hafta da sakalımı konuşsunlar

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tedavi sürecinin ardından pazartesi günü mesaiye başladı. Bahçeli'nin ''20 gün öldüğümü konuştular, bir hafta da sakalımı konuşsunlar'' diye espri yaptığı belirtildi.

Devlet Bahçeli: Bir hafta da sakalımı konuşsunlar

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tedavi sürecinin ardından pazartesi günü mesaiye başladı. Bahçeli'nin ''20 gün öldüğümü konuştular, bir hafta da sakalımı konuşsunlar'' diye espri yaptığı belirtildi.

16 Ekim 2019 Çarşamba 13:01
Devlet Bahçeli: Bir hafta da sakalımı konuşsunlar

Devlet Bahçeli'nin, tedavisinin ardından 21 gün sonra Genel Merkeze gidişi sırasında sakal bırakması çok konuşulmuştu. Bahçeli, "20 gün öldüğümü konuştular, bir hafta da sakalımı konuşsunlar" dedi.

Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre; MHP lideri Bahçeli, tedavisinin ardından Genel Merkez'de 3 saat kalarak çalışmalarını sürdürdü. Bahçeli başkanlık divanı üyeleri, milletvekilleri ve yakın ekibiyle sohbet etti. Bahçeli'nin kurmayları, sağlığının ve neşesinin yerinde olduğunu vurguladı.

SOSYAL MEDYAYI YAKINDAN TAKİP EDİYOR
Kulislere yansıyan bilgilere göre, Bahçeli Bayburt ve Erzincan gezisi sırasında şifayı kaptığını söyledi. Soğuk algınlığı geçiren Bahçeli, tedavi gördüğü süreçte sağlığı hakkında sosyal medyada yazılanları yakından takip ettiğini gösteren espriler de yaptı.

"BİR HAFTA DA SAKALIMI KONUŞSUNLAR"
Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen milletvekilleriyle birlikte poz veren Bahçeli, sakal bırakmasıyla ilgili, "20 gün öldüğümü konuştular, bir hafta da sakalımı konuşsunlar" dedi.

"SAKALDA HİKMET VARMIŞ BEN DE BIRAKTIM"
Bahçeli, Başkanlık Divanı'ndaki tek sakallı yönetici olan Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ile fotoğraf çektirirken de "Sakalda hikmet varmış, ben de bıraktım" diye espri yaptı.

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Habertürk

Son Güncelleme: 16.10.2019 13:08
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devlet bahçeli hafta da sakalımı konuşsunlar
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