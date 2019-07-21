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Devlet Bahçeli: Azı çok yapmak, beklentileri karşılamak bizim haysiyetimize

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Karaman'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada "Azı çok yapmak, beklentileri karşılamak bizim haysiyetimize emanettir" ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli: Azı çok yapmak, beklentileri karşılamak bizim haysiyetimize

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Karaman'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada "Azı çok yapmak, beklentileri karşılamak bizim haysiyetimize emanettir" ifadelerini kullandı.

21 Temmuz 2019 Pazar 20:21
Devlet Bahçeli: Azı çok yapmak, beklentileri karşılamak bizim haysiyetimize

MHP lideri Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Karaman'da sıra MHP'dedir, görev MHP'dedir. Sorumluluğumuzun görevi neyse yapacağız. Karaman ve Türk milletine aşkla hizmet edeceğiz, yolumuzdan dönmeyeceğiz. Yürüyüşümüzden vazgeçmeyeceğiz. Alemi Türkçe okuma ve yorumlama kararlılığımızdan asla taviz vermeyeceğiz. Karaman MHP'li teşkilatlarla altın çağını yaşayacak. Azı çok yapmak, beklentileri karşılamak bizim haysiyetimize emanettir.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, milli bekamıza yönelik saldırıların engellenebilmesi için inşa ve ihya edilmiştir. Bu sayede tıkanan, tekleyen, yozlaşan eski yönetim sistemi yenisiyle değiştirilmiştir. 15 Temmuz'da fiilen ömrünü dolduran parlamenter sistemin zaaf ve zayıflıkları reformcu bir mücadeleyle aşılmıştır.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi macera değil, mecburiyettir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine koro halinde karşı çıkıyorlar. Maksat arızalıdır, ahlaken çarpıktır. 15 Temmuz FETÖ darbe ve istila girişimi içinde ve etrafında olanlar yeni hükümet sisteminden rahatsızdır. Ayaklarımızın üzerinde durma kararlılığımız yanlış hesap yapanları çılgına çevirmiştir.

'AMAÇ İĞRENÇTİR'

TBMM'de öyle bir parti düşünün ki, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığıyla ilgili destekleyici bir tavır içine girmiyor. Çünkü amaç iğrençtir, niyet kötüdür. HDP, terör örgütünün hain bir yüzüdür. Bu gün de birlikte olunamayacaksa, ne zaman olunacaktır? Haçlı bozuntularına gülücükler saçmak suç değil midir? İhanet değil midir? Soysuzluk değil midir?

'TÜRK SAVAŞ UÇAKLARININ YAPILMASINA NEDEN OLACAK'

Türkiye'nin F-35 projesinden çıkarılması kimsenin yanına kar kalmayacaktır. Kötü müttefiklik inşallah Türk'ün imzası ve damgası bulunan gelişmiş savaş uçaklarının yapılmasına da neden ve gerekçe olacaktır."

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