Devlet Bahçeli: ABD'nin tavrı nedeniyle PKK sınırlarımızda yuvalandı

Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları şu şekilde:

- MHP'ye güvendiniz, güveninizi boşa çıkarmayacağız, biz varsak umut, huzur, çare, sarsılmaz bir duruş, sağlam bir şuur vardır.

-ABD'nin tutarsız çelişkili tavırları nedeniyle PKK sınırlarımızda yuvalanmıştır.

-CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, "Bize mi saldıracaklar?" deyip aklamaya çalıştığı YPG, Ceylanpınar'a yine roketle saldırmıştır. CHP-HDP-İP aynı zillete düşmüşler, zihnen fikren iflas etmişlerdir.

-Sahnelenen küresel oyunlar amacına ulaşamayacak. Güney sınırlarımıza fitne ekiyorlar. CHP hala tehlikenin farkında değil.

-Dün yaptığı konuşmada Türkiye'nin terör sorunundan bahsetmedi, bu CHP adına utançtır; Kılıçdaroğlu'na soruyorum; CHP Genel Başkanı'na soruyorum. Terörle mücadele hakkında ne düşünüyorsunuz, hangi hazırlık ve önerilere sahipsiniz?.

- Mutfakta ateş varsa söner. Bugün az yediysek yarın çok yeriz. Peki ağlayan analara ne diyeceksiniz? Milli bekamızın soğan kadar da mı değeri yoktur?

- Bebek bezinin yüzde 40 zamlanmasını söyledin de bombaya, mermiye, askeri operasyonlara harcanan parayı hiç hesap ettiniz mi?

- Türkiye ateşten gömlek giymişken siz hangi yüzle konuşuyorsunuz? Bugün az yediysek, yarın çok yeriz. Peki ağlayan analara, omuzlarda taşınan şehitlere ne diyeceksiniz? Beka gittikten sonra neyin ekonomisinden bahsedeceksiniz?

- Küresel tefeciler, ekonomik tetikçiler saldırırken Türkiye'nin aleyhine konuşmak adamlık mıdır? Milli bekamızın soğan kadar da değeri yok mudur? Bu Kılıçdaroğlu kimlere hizmet etmektedir? PKK'ya diyet borcu varsa söylesin kurtaralım.

- Suriye’nin kuzeyinde acilen 30 km’yi bulan bir güvenli bölge kurulmalıdır. Bu bölgenin denetimi Türkiye’de olmalı, terörden tamamen arındırılmalıdır. Bu alanlara ülkemizde misafir olarak bulunan sığınmacılar peyder pey gösterilmeli, yerleştirilmelidir. Başka yol kalmamıştır. Biz güvenli bölge ile ilgili düşüncelerimizi 2012’den beri dile getirdik. Amacımız güvenliğimizdir, bölünmez bütünlüğümüzü teminat altına almaktır. Her seferinde yeni bir oyalama sürecine maruz kaldığımız açıktır. Geldiğimiz bu noktada oyalanmaya tahammülümüz yoktur. ABD samimi, dürüst değildir. 22 Temmuz 2019 Pazartesi günü ülkemize gelen ABD’nin Suriye özel temsilcisinin önerileri elbette makul ve güvenliğimizi sağlamaktan uzaktır.

-Milli bekamızın soğan kadar da mı değeri yoktur. CHP Genel Başkanı PKK'ya niyet borcu varsa söylesin. İmdat desin, yardım edelim, düştüğü çukurdan çekip çıkaralım.

- CHP Genel Başkanı'na ne yaparsa yapsın, bu aziz millet var oluş mücadelesini kahramanca sürdürecektir. CHP tarihin yanlış tarafındadır, geçmişinden kategorik olarak kopmuştur. CHP tanınmaz haldedir, aziz Atatürk'ün kemiklerini sızlatmaktadır.

- Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin sinir uçlarına basan vahim gelişmeler karşısında da var oluş yok oluş mücadelesinin eşiğinde olduğumuz çok açıktır.

-Dünya ABD'den ibaret değildir, F-35'ten mahrum olmak her şeyin sonu değildir.

-Bu pişkinliği kabulü mümkün değildir. ABD'li askerler YPG’li askerlerin katılımıyla sınır boyunca devreye çıkmışlardır. ABD’li askerlerin teröristlerle birlikte hareketi ülkemize gözdağıdır. Mümbiç mutabakatına uymayan ABD ileri düzeyde güvenilmez bir boyuttadır. S-400’den sonra yaptıkları yaptırım tehditleri, gönülsüzmüş gibi yapıp toplantı için bastırması tamamen bir ortaoyuna dönüşmüştür.

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