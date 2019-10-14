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Devlet Bahçel'nin Bu Halini Görenler Şaşırdı! İlk Kez Böyle Görüldü!

Ankara'da üst solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tedavisinin ardından parti genel merkezinde mesaisine başladı.

Devlet Bahçel'nin Bu Halini Görenler Şaşırdı! İlk Kez Böyle Görüldü!

Ankara'da üst solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tedavisinin ardından parti genel merkezinde mesaisine başladı.

14 Ekim 2019 Pazartesi 12:24
Devlet Bahçel'nin Bu Halini Görenler Şaşırdı! İlk Kez Böyle Görüldü!

23 Eylül'den bu yana üst solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün partisinin genel merkezine geldi. Bahçeli'yi bina girişinde çok sayıda partili karşıladı. Parti genel merkezinin önünde dev Türk bayrağı açan ülkücüler, 'Hareketin lideri Devlet Bahçeli' şeklinde slogan attı. Binaya girdikten sonra içerideki balkondan partilileri selamlayan Bahçeli, daha sonra alkışlar eşliğinde makam odasına geçti.

Bahçeli, geçen 23 Eylül'de rahatsızlığı nedeniyle Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'ne başvurmuş, aynı gün taburcu edildikten sonrası tedavisi devam etmişti.

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI YALÇIN AÇIKLAMA YAPTI

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Devlet Bahçeli'nin tedavisinin ardından mesaisine başlaması nedeniyle yazılı çıklama yaptı. Yalçın, Bahçeli'nin geçen ay rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmasının ardından, FETÖ'den ilham alan kişilerin sinsi planlarını devreye soktuğunu bildirdi. FETÖ'nun kaçak militanları vasıtasıyla sosyal medyadan Türkiye aleyhinde sürdürülen algı operasyonlarının, MHP'ye ve Bahçeli'nin varlığına yöneldiğini kaydeden Yalçın, "Sayın Devlet Bahçeli'nin hastalığı iyileşmeye yüz tutmuş ve bu hususta partimizce defalarca açıklama yapılmış olmasına rağmen malum çevreler, FETÖ fitnesinin ateşini sürekli harlayarak medya ve siyaset kurumlarının gündemini kaynatmayı sürdürmüşlerdir. Hastalık, hayat döngüsü içinde her insanın yaşayabileceği olağan bir imtihanken; neden MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin hastalığı 40 derecelik ateş gibi gündemin hararetini yükseltmek için kullanılmak istenmektedir? MHP Liderinin ismi etrafında koparılan ve bir türlü dindirilmek istenmeyen ahlak ve edep dışı dedikodu fırtınasının arka planında, Devlet Bahçeli olmaksızın siyaset umutları yatmaktadır" ifadelerini kullandı.

'GENEL BAŞKANIMIZ MESAİSİNE BAŞLAMIŞTIR'

Bahçeli'nin siyasette kültürel ve geleneksel değerlerin mümtaz bir temsilcisi olduğunu belirten Yalçın, Bahçeli'nin temposuna ayak uyduramayanların MHPden ayıklandığını vurguladı. Yalçın, şunları kaydetti:"Fısk, fücur ve tefrika erbabının Sayın Devlet Bahçeli'nin hastalığı meselesini alçakça deşelemekten muratları, MHP kalesini komutansız bırakarak düşürmektir. Bu sebepledir ki FETÖ'cü akreplerle fırsatçı politika sırtlanları sırt sırta vermiş, iki temel noktadan hareket ederek yeniden yıkım peşinde koşmaya başlamıştır. Birincisi; Devlet Bahçelisiz bir MHP ve siyaset inşası, ikincisi; ailevi değerlerimizi siyaset kurumunda yaşatan, 'baba', 'ata' ve 'reis' hükmündeki lidere sadakat, saygı ve itibar gibi güzide geleneklerin yerle bir edilmesi suretiyle Devlet Bahçeli'nin toplumda ve milliyetçi camiadaki saygınlığının bitirilmesi. MHP'nin diğer siyasi muarızları ve rakipleri de algı operasyonlarıyla Sayın Genel Başkanımız ve partimiz aleyhinde kamuoyunda soru işaretleri bırakmaya çalışan sırtlanlara iğrenç bir çıkarcılıkla malzeme vermekte, rezil dedikodulardan yararlanmayı kâr bellemektedir. Politika kulvarına ve medyaya FETÖ militanları tarafından serpilmiş entrika yemlerinin ardından giden bilumum MHP muarızı sırtlanlara; üzülecekleri, kahrolacakları bir haber vermek istiyoruz. Üst solunum yolu rahatsızlığı geçiren Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin tedavisi tamamlanmış ve an itibarıyla Genel Merkezimizde mesaisine başlamıştır."

İLK KEZ SAKALLI GÖRÜLÜYOR!

Bahçeli'nin tedavisinin ardından mesaiye başladığı ilk gün kirli sakal ile kameralar karşısına geçmesi şaşkınlıkla karşılandı. İlk kez kameralar karşısında böyle görülen Bahçeli'nin fotoğrafları sosyal medyada en çok paylaşılan fotoğraflardan oldu. Üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 21 gün sonra partisinin genel merkezine mesaisine başlamak üzere geldi. Genel merkezdeki kalabalığı selamlayan Bahçeli'nin sakal bıraktığı görüldü. 

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