Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Destici'den Gelire Göre Bedelli Askerlik Ücreti Belirlensin Teklifi

24 Haziran Seçimlerine Ak Parti ve MHP'nin kurduğu Cumhur İttifakına dışarıdan destek vererek katılan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici Bedelli Askerlik ile önemli açıklamalar geldi.

banner396

Destici'den Gelire Göre Bedelli Askerlik Ücreti Belirlensin Teklifi

24 Haziran Seçimlerine Ak Parti ve MHP'nin kurduğu Cumhur İttifakına dışarıdan destek vererek katılan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici Bedelli Askerlik ile önemli açıklamalar geldi.

22 Temmuz 2018 Pazar 08:47
Destici'den Gelire Göre Bedelli Askerlik Ücreti Belirlensin Teklifi

24 Haziran Seçimlerine Ak Parti ve MHP'nin kurduğu Cumhur İttifakına dışarıdan destek vererek katılan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici Bedelli Askerlik ile önemli açıklamalar geldi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici bedelli askerlik ile ilgili ücret, yaş ve eğitim konularına ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu. Bedelli askerlik ile ilgili en çok tartışılan 28 gün şartına da değinen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 28 gün eğitim olmalı diyerek açıklamalarına ücret konusuna da değindi. 

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Bolu'da katıldığı bazı etkinliklerin ardından bedelli askerlik konusuna dair açıklamalarda bulundu. 

Bedelli Askerlik konusunda en çok tartışılan eğitim ve ücret konularına değinen BBP Lideri Destici çok önemli ifadeler kullandı. Ücretin gelir düzeyine göre belirlenmesi gerektiğini ifade eden Mustafa Destici açıklamalarında ayrıca 28 günlük eğitim olması gerektiğini söyledi. 

''28 GÜN TEORİK VE PRATİK EĞİTİM VERİLMELİ''

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici bedelli askerlik konusuna dair açıklamalarında, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin 28 günlük eğitim konusuna dair yapmış olduğu açıklamalarını değerlendirdi. Bu konuda farklı düşündüğünü ifade eden Mustafa Destici bedelli askerlik yapacakların pratik ve teorik eğitim almaları gerektiğini ifade etti. Bu konuda gündeme getirilen iş kaybı konusunun da yasal güvence altına alınacağını ifade eden Mustafa Destici'nin konuşması şu şekilde;

 "15 bin lira konusunda bizim dışımızda itiraz eden görmedim. Sadece 28 gün meselesinin kaldırılmasıyla ilgili bazı siyasi partilerimizden görüşler dile getirildi. En son Sayın Bahçeli bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Ama hükümetin 28 günle ilgili bugüne kadar duruşu var. Bunu değiştirecekler mi, vazgeçecekler mi bilmiyorum. Partimizin kanaati, 28 gün olmalı ve hem pratik hem de teorik eğitim verilmeli. Mutlaka, bedelli olarak askerliğini yapacak vatandaşlarımızın 28 gün bir temel eğitimden geçmeleri yani silah tutmaları, şanlı üniformayı giymeleri, peygamber ocağının karavanasından yemek yemeleri, o ruhu yakalamaları lazım. 28 gün askerlik yaparken ister kamuda çalışsın, ister özelde çalışsın geri döndüğünde işine geri dönebilecek. Bu da yasal düzenlemeyle garanti altına alınıyor. Dolayısıyla iş kaybı diye bir şey de söz konusu değil"

ÜCRET GELİR DÜZEYİNE GÖRE BELİRLENMELİ

BBP Lideri Mustafa Destici bedelli askerlik ücretlerinin gelir düzeyine göre belirlenmesi gerektiğini söyledi. Bu ücretin herkes için aynı olmaması gerektiğini vurgulayan Mustafa Destici asgari ücretli için 5 bin TL, geliri 100 bin lira olan ise ona göre ödesin dedi. 

"Herkes için 15 bin olmamalı. Gelir düzeyine göre, eğer asgari ücretle çalışıyorsa o 5 bin lira ödesin. Aylık geliri 100 bin liraysa o da 100 bin lira ödesin. Yani bu adalet sağlansın. Asgari ücretli ile Türkiye'nin en zenginin çocuğunu aynı fiyata 15 bin liraya bedelli askerlik yaptırırsanız bence bu adil olmaz. Meclise teklif getirilirken ve Mecliste görüşülürken komisyonda bu şekilde düzenlemelerin yapılması lazım"

KPSScafe.com.tr | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Bedelli Askerlikte Sürpriz Gelişmeler !
Bedelli Askerlikte Sürpriz Gelişmeler !
Bahçeli'den Bedelli Askerlik Açıklaması : 28 Güne Ne Gerek Vardır?..
Bahçeli'den Bedelli Askerlik Açıklaması : 28 Güne Ne Gerek Vardır?..
Bedelli İçin Yeni Açıklama: "Kışladan İçeri Girmeyenler..."
Bedelli İçin Yeni Açıklama: "Kışladan İçeri Girmeyenler..."
İşte Bedellide 25 Günlük Eğitimin Devlete Masrafı
İşte Bedellide 25 Günlük Eğitimin Devlete Masrafı
Bedelli Askerlik Yapacaklar İçin Düşük Faizli Kredi Müjdesi
Bedelli Askerlik Yapacaklar İçin Düşük Faizli Kredi Müjdesi
Milli Savunma Bakanı Akar'dan Bedelli Askerlik Açıklaması
Milli Savunma Bakanı Akar'dan Bedelli Askerlik Açıklaması
Bedelli İçin Para Bulamayanlara Önemli Uyarı !
Bedelli İçin Para Bulamayanlara Önemli Uyarı !
Bedellide 28 Gün Eğitim İçin Flaş Düzenleme
Bedellide 28 Gün Eğitim İçin Flaş Düzenleme
Son Güncelleme: 22.07.2018 18:27
Anahtar Kelimeler:
Bbp Genel BaşkanıMustafa Destici
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Flaş iddia: "Akşener İYİ Parti'den istifa etti"
Flaş iddia: "Akşener İYİ Parti'den istifa etti"
AK Partili Alpay Özalan Seçim Çalışmaları Sırasında Kapıdan Kovulmuş
AK Partili Alpay Özalan Seçim Çalışmaları Sırasında Kapıdan Kovulmuş
''Sağlık Çalışanının Hastane Demirbaşı Kadar Kıymeti Yok''
''Sağlık Çalışanının Hastane Demirbaşı Kadar Kıymeti Yok''

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim