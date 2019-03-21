"Depremzede ziyareti mi, seçim gezisi mi?"

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde dün sabah 09.34'te 5.5 büyüklüğünde meydana gelen ve birçok evin yıkılmasına neden olan depremin ardından sabah saatlerinde bölgeye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu incelemelerde bulundu.

“YARA SARMAYA DEĞİL, OY İSTEMEYE GELMİŞ”

Süleyman Soylu’nun depremzedelere olan ziyaretinin göstermelik olduğunu kaydeden CHP’li Sancar şöyle konuştu:

“Acıpayam ilçemizde dün 09.34’te deprem oldu. Devletin Bakanı ise 25 saat sonra bölgeye geliyor. Burada yaptığı açıklamada, bölgeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla geldiğini söylüyor. Yani, talimat gelmese, bölgeye gelmeyeceğini de itiraf ediyor!

Depremin yaralarını sarmak için geldiklerini söyleyenler ne yazık ki 1,5 saat bile kalmadan apar topar ilçeden ayrılıyorlar. Takip edebildiğim kadarıyla Sayın Soylu, önce Çivril’de ardından Bodrum’da oradan da Marmaris’e geçip miting yapıyor.

Devletin bütün imkanları AK Parti’nin ayağına serilmiş durumda. Devletin uçakları, helikopterleri, makam araçları seferber olmuş, bürokratlar sahaya sürülmüş. Devlet bütçesinin bu kadar har vurup, harman savrulduğu bir dönemi hiç görmedim! Sloganları da “Memleket işi, gönül işi” imiş. Hadi kardeşim madem gönül işi, kendi imkanlarınızla yapın seçim faaliyetlerinizi, eşit şartlarda yarışalım var mısınız? Ben, buradan soruyorum, bugün devletin sizin programlarınız için yaptığı harcama ne kadardır? Çalışmalarınıza hangi uçak, hangi helikopter ve hangi makam araçlarıyla katıldınız? Devletin tüm olanaklarını kendi seçim faaliyetlerinize seferber etmek ne kadar etik? Kul hakkı değil mi bu? Başkasına ahlak dersi vereceğine, laf atacağına yetim hakkıyla siyaset yapmamayı öğren! Siz cevap vermeseniz de biz bunları soracağız, takip edeceğiz!”