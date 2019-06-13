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Deniz Baykal: İmamoğlu bir Cumhuriyet projesidir

CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'ndan önceki Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, 2 yıl sonra ilk kez kameralar karşısına geçti. Serhan Asker’in konuğu olan Baykal, Ekrem İmamoğlu için "Ekrem İmamoğlu bir Cumhuriyet projesidir" dedi.

Deniz Baykal: İmamoğlu bir Cumhuriyet projesidir

CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'ndan önceki Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, 2 yıl sonra ilk kez kameralar karşısına geçti. Serhan Asker’in konuğu olan Baykal, Ekrem İmamoğlu için "Ekrem İmamoğlu bir Cumhuriyet projesidir" dedi.

13 Haziran 2019 Perşembe 00:28
Deniz Baykal: İmamoğlu bir Cumhuriyet projesidir

Halk TV ekranlarına çıkan Deniz Baykal, ‘İmamoğlu bir proje midir?’ sorusu için, “Geçenlerde bir vatandaş sordu bu soruyu. Evet dedim şaşırdı. Ekrem İmamoğlu bir Cumhuriyet projesidir. Türkiye’nin en ücra köşesindeki en uzak yerleşkesindeki evladını alıp yetiştirip Türkiye’nin önüne dünyanın önüne ihtiyaç olduğunda sunan anlayış Cumhuriyet projesidir. Ekrem İmamoğlu da bir Karadeniz köyünden çıkmış. Güçlükler karşısında yılmamış. Devlet kurumlarında eğitilmiş. Bu anlamda Cumhuriyetin bir ürünüdür. Arkasında bir Cumhuriyet var. Cumhuriyet aldığı bir çocuğu Nobel Ödülü almaya kadar da götürüyor. İBB Başkanlığına da götürüyor. Başbakanlığa da götürüyor” dedi.

Baykal, İmamoğlu’nun sloganıyla ilgili olarak, “Her şey çok güzel olacak sloganını bulan arkadaşları yürekten kutluyorum. İnsanlar çıkış yolu arıyor. Bir çıkış yolu arayan kişilere söylüyorum her şey çok güzel olacak” ifadelerini kullandı.

Baykal, “Demokrasilerde seçimle geldim ama gitmem demek yok” diyerek 31 Mart’taki İstanbul seçim sonuçlarının ardından yaşananları eleştirdi.

YSK’nın Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasını elinden almasıyla ilgili Baykal, “YSK hukuka akrobasi yaptırdı” dedi.

Baykal, Serhan Asker’in “İstanbul’da fark daha da açılır mı?” sorusuna ise “Görünüş o yönde, fark açılacak gibi” cevabını verdi.

İMAMOĞLU-YILDIRIM ORTAK YAYINI YORUMU

Baykal, kendisine en son Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği TV programı hatırlatılarak sorulan İmamoğlu-Yıldırım ortak canlı yayını için,”Bunu düzenleyenleri kutluyorum. Siyasetçiler gerekirse birbirlerine soru sorabilmelidir. Uzun süre bundan mahrum kaldık maalesef. Türk basını yeterince deneyim sahibi oldu. Ben İsmail Bey’in iyi niyetli bir yönetimi gerçekleştireceğine inanıyorum” dedi.

DENİZ BAYKAL’A NE OLMUŞTU?

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, 16 Ekim 2017’de gece yarısı rahatsızlanınca, önce Ankara’da özel bir hastaneye götürülmüş, buradaki ilk müdahalenin ardından Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi’ne sevk edilmişti.

Baykal’ın beynindeki ana damarının tıkalı olduğu belirlenmiş, bu damar açılarak stent takılmıştı. Baykal’ın yoğun bakımdaki tedavisi 51 gün sürmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
deniz baykal imamoğlu cumhuriyet projesidir
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