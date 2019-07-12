Dengir Mir Mehmet Fırat Hayatını Kaybetti!

HDP İstanbul İl Örgütü, partinin eski Mersin milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın bu sabaha karşı hayatını kaybettiğini duyurdu.

Örgütün resmi Twitter hesabında yapılan açıklamada "Önceki dönem Mersin milletvekilimizden Dengir Mir Mehmet Fırat, bu sabaha karşı Ankara Bayındır Hastahanesinde yaşamını yitirmiştir. Ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz" ifadesi kullanıldı.

Fırat'ın cenazesinin bugün cuma ikindi namazına müteakip Ankara'dan kaldırılacağı bildirildi.

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