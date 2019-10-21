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Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Temenni ederiz ki, bir askerimizin daha burnu kanamasın ama bu büyük ülkeyi sahiplenmenin de bir bedeli olduğu inancındayız. Milyonları şehit vermiş bir millet olarak daha nicelerini de şehit vermeyi göze almadan bu coğrafyada varlığımızın olmayacağının bilinci içerisindeyiz" dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Temenni ederiz ki, bir askerimizin daha burnu kanamasın ama bu büyük ülkeyi sahiplenmenin de bir bedeli olduğu inancındayız. Milyonları şehit vermiş bir millet olarak daha nicelerini de şehit vermeyi göze almadan bu coğrafyada varlığımızın olmayacağının bilinci içerisindeyiz" dedi.

21 Ekim 2019 Pazartesi 06:05
Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek

Uysal, partisinin Adapazarı ilçesinde bir düğün salonunda düzenlenen il kongresinde yaptığı konuşmada, kongrenin hayırlara vesile olmasını diledi.

Barış Pınarı Harekatı'na değinen Uysal, şöyle konuştu: "Bugün yüreklerimiz bir vuruyor, bunun bilinci içerisindeyiz. Herkes, bugün milletimizin evlatlarının, Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin, bu ülkede marjinal birtakım unsurlar dışında, zaten duacısıdır. Bunun dışında farklı bir düşünceyi düşünebilme imkanımız yok. Elbette aklımızla yürümek, siyaset üretmek, Türkiye'nin bütün milli güç unsurlarını sahada ordumuzun arkasına koyabilmek mecburiyetindeyiz. Başta iç siyasi cephede, bu birlikteliğin büyük ölçüde oluştuğunu görüyor olmaktan dolayı mutluyum."

Türk Silahlı Kuvvetlerinin her daim başarılı olmasını dilediklerini vurgulayan Uysal, "Temenni ederiz ki, bir askerimizin daha burnu kanamasın ama bu büyük ülkeyi sahiplenmenin de bir bedeli olduğu inancındayız. Milyonları şehit vermiş bir millet olarak daha nicelerini de şehit vermeyi göze almadan bu coğrafyada varlığımızın olmayacağının bilinci içerisindeyiz. Türkiye'nin inşallah bütün bu olumsuzluklara rağmen yarınlarının aydınlık olduğu inancındayım. Biz de bu büyük mücadele içerisinde inşallah daha fazlasıyla milletimize hizmet etme imkanını buluruz." ifadelerini kullandı. 

Tek listeyle gerçekleştirilen seçimde mevcut il başkanı İsmail Ergül, yeniden göreve getirildi.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 21.10.2019 15:23
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demokrat parti genel başkanı uysal dan barış pınarı harekatı na destek
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