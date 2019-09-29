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Davutoğlu'nun kuracağı partide ''şaibe'' şartı

Yakın zamanda parti kuruluşunu resmen ilan etmesi beklenen Ahmet Davutoğlu'nun, partide adı daha önce herhangi bir şaibeyle anılan kimseyi istemediği öğrenildi.

Davutoğlu'nun kuracağı partide ''şaibe'' şartı

Yakın zamanda parti kuruluşunu resmen ilan etmesi beklenen Ahmet Davutoğlu'nun, partide adı daha önce herhangi bir şaibeyle anılan kimseyi istemediği öğrenildi.

29 Eylül 2019 Pazar 18:49
Davutoğlu'nun kuracağı partide ''şaibe'' şartı

AK Parti'den istifa ederek yeni parti çalışmalarına hız veren eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, ilk saha konuşmasını 18 Ekim'de Manisa'da yapacak. Davutoğlu'nun Manisa'da yeni parti süreciyle ilgili açıklama yapabileceği ifade edilirken, çalışmalarda sona gelindi. Davutoğlu, yeni kuracağı ekibe katılmak isteyenlere "şaibeye bulaşmama" şartı koştu.

Tarafsız Haber Ajansı'ndan Mehtap Gökdemir'e konuşan Davutoğlu'na yakın kaynak, parti çalışmalarına ilişkin, "Son aşamadayız. Şekillenme devam ediyor. Biz çıkışımızı yapacağız en kısa zamanda. Program, Tüzük bitme aşamasında" dedi.

"Tüzük yalnız Türkiye değil, gelişmiş ülkelerin partilerin tüzükleri dahi inceleniyor" diyen kaynak, "İyi bir ekip yoğun bir şekilde çalışıyor" ifadesini kullandı.

DAVUTOĞLU ÇALIŞMALARINI İKİ AYRI OFİSTE YÜRÜTÜYOR
Davutoğlu çalışmalarını iki ayrı ofiste yürütüyor. Çarşamba, Perşembe, Cuma günleri Ankara'da Beysukent'teki ofiste; Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı günleri de İstanbul'da Levent'teki ofisinde çalışıyor. Hem Ankara hem İstanbul'daki ofislerin çok yoğun bir şekilde ziyaretçi akınına uğradığı belirtildi.

Partinin kuruluş takvimine ilişkin de, "Kısa zamanda sonuçlanır" ifadesini kullanan Davutoğlu'na yakın kaynak, "Biz tabanda da teşkilatlandık. Tüm illerde çekirdek kadrolar oluşturuluyor. İnce eleyip sık dokunarak bu kadrolar oluşturuluyor. Güçlü bir teşkilatlanma çalışması var" dedi.

PARTİ İÇİN "ŞAİBEYE BULAŞMAMIŞ" ŞARTI
Davutoğlu'na yakın kaynak, teşkilatları oluştururken dikkat ettikleri kriter olarak, bugüne kadar şaibeye bulaşmamış insanları seçmeye çalıştıklarını belirterek sözlerini şöyle noktaladı:

"Şimdiye kadar şaibeye bulaşmamış, dürüst, istikameti düzgün, geçmişte siyaset yapmış da olabilir, yapmamış da olabilir, çevresinde sevilen, sayılan, saygınlığı olan, ismi herhangi bir yerde şaibeye bulaşmamış, istikameti düzgün insanlarla yürümeye çalışıyoruz."

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davutoğlu nun kuracağı partide şaibe şartı
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