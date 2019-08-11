Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 29°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
99405
ALTIN
264.376
DOLAR
5.4853
STERLIN
6.5926
EURO
6.1516
KPSS'siz PTT Personel Alımı Başvuruları Ne Zaman Başlıyor! Tarih Belli Oldu! İşte Başvuru Şartları!
Polis Akademisi Başkanlığından POMEM, PMYO ve PAEM Duyurusu!
Bayram namazı saat kaçta ? İşte il il namaz saatleri
YKS Kayıt Başvuru Süresi Uzatıldı!
Polis Memurluğu Başvuruları Başladı!

Davutoğlu'nun ''A Takımı''nda sürpriz isim

Yeni parti çalışmalarına başladığını duyuran eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Konya’da katıldığı programda yanında yer alan AK Partili eski isimlerin yeni partinin A Takımı olduğu gündeme geldi. Davutoğlu‘na ziyaretinde eski CHP Milletvekili İhsan Özkes de eşlik etti.

Davutoğlu'nun ''A Takımı''nda sürpriz isim

Yeni parti çalışmalarına başladığını duyuran eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Konya’da katıldığı programda yanında yer alan AK Partili eski isimlerin yeni partinin A Takımı olduğu gündeme geldi. Davutoğlu‘na ziyaretinde eski CHP Milletvekili İhsan Özkes de eşlik etti.

11 Ağustos 2019 Pazar 14:00
Davutoğlu'nun ''A Takımı''nda sürpriz isim

Yeni parti iddialarıyla gündeme gelen Ahmet Davutoğlu, Konya’da katıldığı programda yeni parti ile ilgili sorulara, ‘Çalışmalara başladık’ şeklinde cevap verdi.

Davutoğlu’nun söz konusu açıklamaları yaptığı programda yanında yer alan AK Parti’li eski isimler ise dikkat çekti.

Davutoğlu’na Manisa eski AK Parti Milletvekili Selçuk Özdağ, İstanbul eski AK Parti Milletvekili Abdullah Başçı, İstanbul eski CHP Milletvekili İhsan Özkes, Konya eski AK Parti Milletvekili Ömer Ünal, Konya İl Başkanı Musa Arat ve eski İstanbul AK Parti İl Başkanı Selim Temurci eşlik etti.

Söz konusu isimlerle birlikte fotoğraf da çektiren Davutoğlu’nun kuracağı yeni partide A Takımını bu isimlerden oluşturacağı beklenirken, AK Parti’li birçok ismin yeni parti kadrosunda yer alacağı belirtiliyor.

Programın ardından Twitter hesabından paylaşımda bulunan İhsan Özkes “Bugün Konya Taşkent’te Sayın Başbakanımız ⁦@Ahmet_Davutoglu⁩’nun teşrifleriyle Sayın ⁦@abdullahbasci⁩’nın verdiği geleneksel yemek davetine Sayın ⁦@selcukozdag⁩ Sayın ⁦@SelimTemurci⁩ ve Sayın ⁦@feramuzustun⁩ ile katıldık. Allah kabul etsin” ifadelerini kullandı.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 11.08.2019 14:05
Anahtar Kelimeler:
davutoğlu nun a takımı nda sürpriz isim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mansur Yavaş'tan dev hamle, Halk Ekmek, ''Halk Market'' oluyor
Mansur Yavaş'tan dev hamle, Halk Ekmek, ''Halk Market'' oluyor
''Evime dönüyorum'' deyip İYİ Parti'den istifa etti
''Evime dönüyorum'' deyip İYİ Parti'den istifa etti
Melih Gökçek'e soğuk duş ! Savcılık soruşturma başlattı
Melih Gökçek'e soğuk duş ! Savcılık soruşturma başlattı

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim