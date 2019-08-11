Davutoğlu'nun ''A Takımı''nda sürpriz isim

Yeni parti iddialarıyla gündeme gelen Ahmet Davutoğlu, Konya’da katıldığı programda yeni parti ile ilgili sorulara, ‘Çalışmalara başladık’ şeklinde cevap verdi.
Davutoğlu’nun söz konusu açıklamaları yaptığı programda yanında yer alan AK Parti’li eski isimler ise dikkat çekti.
Davutoğlu’na Manisa eski AK Parti Milletvekili Selçuk Özdağ, İstanbul eski AK Parti Milletvekili Abdullah Başçı, İstanbul eski CHP Milletvekili İhsan Özkes, Konya eski AK Parti Milletvekili Ömer Ünal, Konya İl Başkanı Musa Arat ve eski İstanbul AK Parti İl Başkanı Selim Temurci eşlik etti.
Söz konusu isimlerle birlikte fotoğraf da çektiren Davutoğlu’nun kuracağı yeni partide A Takımını bu isimlerden oluşturacağı beklenirken, AK Parti’li birçok ismin yeni parti kadrosunda yer alacağı belirtiliyor.
Programın ardından Twitter hesabından paylaşımda bulunan İhsan Özkes “Bugün Konya Taşkent’te Sayın Başbakanımız @Ahmet_Davutoglu’nun teşrifleriyle Sayın @abdullahbasci’nın verdiği geleneksel yemek davetine Sayın @selcukozdag Sayın @SelimTemurci ve Sayın @feramuzustun ile katıldık. Allah kabul etsin” ifadelerini kullandı.
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