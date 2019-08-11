Davutoğlu'nun ''A Takımı''nda sürpriz isim

Yeni parti çalışmalarına başladığını duyuran eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Konya’da katıldığı programda yanında yer alan AK Partili eski isimlerin yeni partinin A Takımı olduğu gündeme geldi. Davutoğlu‘na ziyaretinde eski CHP Milletvekili İhsan Özkes de eşlik etti.