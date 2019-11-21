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Davutoğlu Ekibinden Flaş İddia: "İstifa edip yeni partiye katılacaklar"

Yeni parti kurmaya hazırlanan Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun ekibi, belediye meclis üyelerinin istifa ederek yeni kurulacak partiye katılacağını öne sürdü.

Davutoğlu Ekibinden Flaş İddia: "İstifa edip yeni partiye katılacaklar"

Yeni parti kurmaya hazırlanan Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun ekibi, belediye meclis üyelerinin istifa ederek yeni kurulacak partiye katılacağını öne sürdü.

21 Kasım 2019 Perşembe 21:29
Davutoğlu Ekibinden Flaş İddia: "İstifa edip yeni partiye katılacaklar"

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun partisi kurulduktan sonra belediye meclis üyelerinden de çok sayıda katılım olacağı iddia edildi. Davutoğlu cephesinden bir isim, yeni kurulacak partiye, belediye meclis üyelerinin istifa edip katılacağını bildirdi.

Yeni parti kurma hazırlıklarını sürdüren eski başbakan Ahmet Davutoğlu partisinin tabelasını Aralık ayının ilk haftası asacak. Davutoğlu ekibinin iddiasına göre parti kurulduktan sonra belediye meclis üyelerinden de çok sayıda katılım olacak.

DAVUTOĞLU'NUN KURACAĞI PARTİDE HAREKETLİLİK
Tarafsız Haber Ajansı'nın haberine göre; edinilen bilgiye göre bir süre önce AK Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Davutoğlu ile zaman zaman görüşmeler yapıyor. Yeneroğlu'nun Davutoğlu ile birlikte hareket edeceği iddia edildi. Davutoğlu'na yakın kaynak, "Görüntü o ama kesinleşmesi lazım" ifadesini kullandı.

"PARTİYİ KURUN GELELİM"
Davutoğlu'na yakın kaynak, "Çok sayıda belediye meclis üyesi var bize katılmak isteyen. 'Partiyi kurun, gelelim' çok belediye meclis üyesi var. Biz belediyelerde ağırlığımızı hissettiririz parti kurulduğu zaman. Birçok ilçeden bu mesajları alıyoruz. Türkiye genelinde bize katılmak isteyen belediye meclis üyeleri bulunuyor. İktidar kanadında olan belediye meclis üyelerinde azınlığa düşme söz konusu olabilir. Bazı kararlar alırken sıkıntı oluşabilir. Tabanda kopma gözüküyor. Tabanda yılgınlık var. Tabanın eridiğini gözlemliyoruz" açıklamasında bulundu.

PARTİNİN OY ORANI KAÇ OLUR?
Yeni parti çalışmalarını aralıksız sürdüren Ahmet Davutoğlu'nun, partisini Kasım ayında ilan etmesi beklenmekte. AK Parti Konya eski Milletvekili Ömer Ünal yeni partiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Davutoğlu'nun kuracağı yeni parti için hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğunu belirten Ömer Ünal, "Partimizi ilan etmeden bile oy oranımız yüzde 13 civarında" dedi.

"YÜZDE 95 ORANINDA HAZIRIZ"
Yeni Partinin kurucular kurulu listesinin hazır olduğunu belirten Ömer Ünal, "Ahmet Davutoğlu hocamızın yeni partisi için birçok hazırlık tamamlandı. Partinin tüzüğü ve programı yüzde 95 oranında hazır sayılır. Kurucular kurulu listesi hazır. Partinin ismi ve logosu için birçok alternatif üzerinde çalışıyor. Yakın süreçte partinin ismi ve logosu da hazır olur. İl teşkilatları içinse birçok şehrimizde il binası bakılıyor. Kısa süre içerisinde il başkanlıklarımızın yerleri de belli olur" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ak PartiAhmet DavutoğluIstifaYENİ PARTİ
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