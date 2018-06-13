Danıştay Üyesine AK Partili İsimden Tepki

Muharrem İnce ile ilgili yaptığı paylaşımı sonrası tepki çeken Danıştay Üyesine bir tepki de AK Parti'den geldi.

Danıştay üyesi Aysel Demirel,geçtiğimiz gün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Muharrem İnce'ye yönelik başörtüsü eleştirisi yapmıştı. Demirel'in bu açıklamasının ardından sosyal medyada ve siyasi isimlerden çok sayıda tepki geldi. Demirel paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Evet çok şükür başörtüsü mesele olmaktan çıkmıştır, bugün gizlemeye çalıştığınız gerçek niyet ve çabalarınıza rağmen. Muharrem İnce zihniyetindekilerin yaşattıklarını unutmadık unutmayacağız."

Son günlerde çokça tepki alan bu sözlere bir tepkji de Ak Parti Grup Başkenvekili Naci Bostancı'dan geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan ve isim vermeyen Bostancı şunları ifade etti:

"Kamusal hizmet vermekle mükellef olan bürokratların, görevlilerin siyasal tartışmalara katılması asla kabul edilemez. Bu tutum, genel olarak ülkedeki iklime ve kimin adına yapılıyorsa ona zarar verir.."