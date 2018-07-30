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Dananın Kuyruğu Bugün Kopacak!..

Cumhuriyet Halk Partisi 24 Haziran Seçimlerinden sonra iyice karışmıştı. CHP içerisindeki muhalifler 24 Haziran seçimlerinin ardından delegelerden olağanüstü kurultay için imza toplamaya başlamıştı. CHP'deki muhalif kanadın genel başkan adayı Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini Cumhurbaşkanı adayı göstermesi sonucu 'Kılıçdaroğlu'na karşı asla bir daha aday olmam' demişti ancak 24 Haziran seçimlerinin hemen ardından ''delegeler yürü derse yürürüm' diyerek genel başkan olmak istediğini vurgulamıştı.

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Dananın Kuyruğu Bugün Kopacak!..

Cumhuriyet Halk Partisi 24 Haziran Seçimlerinden sonra iyice karışmıştı. CHP içerisindeki muhalifler 24 Haziran seçimlerinin ardından delegelerden olağanüstü kurultay için imza toplamaya başlamıştı. CHP'deki muhalif kanadın genel başkan adayı Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini Cumhurbaşkanı adayı göstermesi sonucu 'Kılıçdaroğlu'na karşı asla bir daha aday olmam' demişti ancak 24 Haziran seçimlerinin hemen ardından ''delegeler yürü derse yürürüm' diyerek genel başkan olmak istediğini vurgulamıştı.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 08:51
Dananın Kuyruğu Bugün Kopacak!..

Cumhuriyet Halk Partisi 24 Haziran Seçimlerinden sonra iyice karışmıştı. CHP içerisindeki muhalifler 24 Haziran seçimlerinin ardından delegelerden olağanüstü kurultay için imza toplamaya başlamıştı. CHP'deki muhalif kanadın genel başkan adayı Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini Cumhurbaşkanı adayı göstermesi sonucu 'Kılıçdaroğlu'na karşı asla bir daha aday olmam' demişti ancak 24 Haziran seçimlerinin hemen ardından ''delegeler yürü derse yürürüm' diyerek genel başkan olmak istediğini vurgulamıştı.

CHP'de olağanüstü kurultayın toplanması için noter tasdikli ıslak imzalı delege imzaları için 15 günlük yasal süre bugün doluyor.

Muharrem İnce dün akşam katıldığı bir televizyon programında 'yarın 1250 delege de imza verecek, göreceksiniz, 1250 delege imza vermezse çekilirim demişti.' demişti.

İMZA SAYILARINDAKİ FARKLI RAKAMLAR!

CHP yönetimi muhaliflerin imza sayılını az gösterirken, muhalif kanat imzaların toplandığını ifade ediyordu. Parti tüzüğüne göre eğer yeterli imza sayısı bugün toplanırsa Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu 45 gün içerisinde olağan üstü kurultay çağrısı yapacak.

Tabir yerindeyse CHP'de dananın kuyruğu bugün kopacak!...

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
ChpCumhuriyet Halk Partisi
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