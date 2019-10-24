Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 14°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
100645
ALTIN
274.856
DOLAR
5.7431
STERLIN
7.4248
EURO
6.4086

Cumhuriyet ve Zafer bayramları resepsiyonlarının adı ‘kabul töreni’ şeklinde değiştirildi

Cumhuriyet ve Zafer bayramlarında Cumhurbaşkanı’nca düzenlenmesi öngörülen resepsiyonların adı "kabul töreni" şeklinde değiştirildi.

Cumhuriyet ve Zafer bayramları resepsiyonlarının adı ‘kabul töreni’ şeklinde değiştirildi

Cumhuriyet ve Zafer bayramlarında Cumhurbaşkanı’nca düzenlenmesi öngörülen resepsiyonların adı "kabul töreni" şeklinde değiştirildi.

24 Ekim 2019 Perşembe 10:29
Cumhuriyet ve Zafer bayramları resepsiyonlarının adı ‘kabul töreni’ şeklinde değiştirildi

Bugünkü Resmi Gazete'de yer alan yönetmelik değişikliğiyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı için Cumhurbaşkanlığı'nda bugüne kadar düzenlenen resepsiyonlar, bundan sonra kabul töreni ismiyle gerçekleştirilecek.

Yayımlanan yönetmelik değişikliğinde, "Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu Cumhurbaşkanı tarafından verilir" cümlesi; "Cumhuriyet Bayramı kabul töreni Cumhurbaşkanı tarafından düzenlenir" şeklinde, "Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu vali tarafından verilir" cümlesi de "Cumhuriyet Bayramı kabul töreni vali tarafından düzenlenir" şeklinde değiştirildi.

Yönetmelik değişikliğiyle, Zafer Bayramı resepsiyonlarıyla ilgili aynı yönde düzenleme yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
cumhuriyet zafer bayramları resepsiyonlarının adı kabul töreni şeklinde değiştirildi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilk paketini onayladı
Erdoğan, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilk paketini onayladı
Engelli Öğretmen Atamaları Meclis Gündeminde!
Engelli Öğretmen Atamaları Meclis Gündeminde!
Korucuların Maaşları ve Sorunları Meclis Gündeminde!
Korucuların Maaşları ve Sorunları Meclis Gündeminde!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim
    Verification: 1ba45668fa4004d3