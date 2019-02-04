Cumhurbaşkanlığı'ndan Yeni Askerlik Sistemi Açıklaması!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu: Türkiye'nin seçimlerden sonra IMF'ye gideceği yönünde rivayetler var." diyen İbrahim Kalın, "Kimse bu rivayetlere itibar etmesin. Bunlar algı operasyonlarıdır. Bu operasyonlarında nereden yapıldığını biliyor, görüyoruz. Türkiye'nin IMF ile hiçbir şekilde ilişkisi, yeni bir süreci söz konusu değildir. Türkiye için IMF geride kalmıştır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar şunlar;



IMF AÇIKLAMASI

- KOBİ'lere desteklerimiz devam edecek.

- Ocak ayı itibariyle ticaret hacmimiz yüzde 6,3'lük bir artış gösterdi ki bu Türk sanayicisinin ve üreticisinin dünya pazarlarına erişiminin ne kadar güçlendiğini, arttığını bir defa daha gösteriyor.

- Son günlerde speküle edilen konuya değinmek isterim. Türkiye'nin seçimlerden sonra IMF'ye gideceği yönünde rivaletler var. Bunlar tamamen Türk ekonomisiyle ilgili algıyı bulandırmaya dönük algı operasyonlarıdır. Bu operasyonların nereden yapıldığını da az çok tahmin ediyoruz ve nerelerden geldiğini de görüyoruz. Bunların izlediğimizi de bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Türkiye'nin IMF ile hiçbir şekilde ilişkisi, yeni bir süreci söz konusu değildir. Türkiye için IMF geride kalmıştır.

"ASKERLİKLE İLGİLİ GÜZEL HABERLERİ PAYLAŞACAĞIZ"

Bedelli askerlik konusunda Milli Savunma Bakanımızın sunumunda bir bölüm vardı. Bedelli askerliye 637 bin kişi başvurdu. Şimdi bedelli, dövizli ve normal askerlik var. Cumhurbaşkanımızın da bahsettiği gibi 3,69 ay gibi başlıklar var. Türkiye'nin askeri ihtiyaçları çerçevesinde nasıl bir askeri planlama yapılacak. TSK'nın temel ihtiyaçlarının belirlenmesi, üçüncüsü yükümlülerin eğitilmesi meselesi. Dördüncüsü bütün bu sistemin sürdürülebilir olması, sürekli olması. Bugün sonuçları kabineye arz ettiler. Çalışma tekemmül ettirildikten sonra sayın Cumhurbaşkanımıza arzedilecek. Bununla ilgili güzel haberleri paylaşma imkanımız olacak.

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