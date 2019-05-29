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Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'nun yapısı netleşiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnamenin ardından kurulan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'nun yapısı netleşmeye başladı.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'nun yapısı netleşiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnamenin ardından kurulan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'nun yapısı netleşmeye başladı.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 08:23
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'nun yapısı netleşiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararname ile, 'millete ve devlete hizmeti geçmiş, bilgi ve birikim sahibi kişilerin bu kazanımlarından istifade edilebilmesi amacıyla' Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) kurulmuştu.

Habertürk'ten Çimen Çetin'in haberine göre kurula  hayatta olan tüm Meclis Başkanları ve Meclis Başkanvekilleri davet edildi.

HİKMET ÇETİN KABUL ETMEDİ

Bu kapsamda Hikmet Çetin, Bülent Arınç, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz ve İsmail Kahraman'a kurul üyelikleri için teklif götürüldü. Çiçek, Arınç, Toptan, Şahin ve Kahraman'ın kurul üyesi olmayı kabul ettiği öğrenildi.

1997-1999 arasında TBMM Başkanlığı yapan eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'in ise, teklife teşekkür edip kurulda yer almayı kabul etmediği ifade edildi.

 ÜST DÜZEY İSİMLERE DAVET

Çalışma usul ve esasları ile kurul üyelerine yapılabilecek ödemeler de Cumhurbaşkanı'nca belirlenecek. Kurul, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görev yapacak. Kurula Meclis başkanlarının yanı sıra devletin üst düzey kademelerinde görev yapan isimlerin de davet edilmesi bekleniyor.

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