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Cumhurbaşkanlığı Sarayında Kaç Memur Kaç İşçi Çalışıyor?

Saray olarak nitelendirilen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bugüne kadar çok tartışıldı. 1100 odalı saray gibi isimler takıldı. Muhalefet partilerinin iktidarı da en çok eleştirdiği konuların başında yine cumhurbaşkanlığı Külliyesi geliyor. Peki Beştepe'de bulunan cumhurbaşkanlığı külliyesinde kaç personel çalışıyor? Kaçı memur, kaçı sözleşmeli, kaçı işçi statüsünde yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığı Sarayında Kaç Memur Kaç İşçi Çalışıyor?

Saray olarak nitelendirilen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bugüne kadar çok tartışıldı. 1100 odalı saray gibi isimler takıldı. Muhalefet partilerinin iktidarı da en çok eleştirdiği konuların başında yine cumhurbaşkanlığı Külliyesi geliyor. Peki Beştepe'de bulunan cumhurbaşkanlığı külliyesinde kaç personel çalışıyor? Kaçı memur, kaçı sözleşmeli, kaçı işçi statüsünde yer alıyor.

31 Ekim 2018 Çarşamba 22:28
Cumhurbaşkanlığı Sarayında Kaç Memur Kaç İşçi Çalışıyor?

Saray olarak nitelendirilen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bugüne kadar çok tartışıldı. 1100 odalı saray gibi isimler takıldı. Muhalefet partilerinin iktidarı da en çok eleştirdiği konuların başında yine cumhurbaşkanlığı Külliyesi geliyor. Peki Beştepe'de bulunan cumhurbaşkanlığı külliyesinde kaç personel çalışıyor? Kaçı memur, kaçı sözleşmeli, kaçı işçi statüsünde yer alıyor.

30 Ekim 2018 tarihi itibari ile genel bakımı ile diğer hizmetleri yapmak üzere ‘sürekli işçi’ kadrosuna 1108 işçi daha alındı.

Daha önce bu işler ve hizmetler taşeron işçilere yaptırılıyordu. Bu hizmetler için de kadro açılması ile birlikte sarayda çalışan memur, sözleşmeli personel ve işçi sayısı iki kat birden artarak Ekim ayı sonu itibariyle 2 bin 374'e çıktı. Bu sayının, seçimlerden sonra oluşturulan yeni kurullarla birlikte çok daha yukarılara çıktığı tahmin ediliyor.

Bütçe verilerine göre, haziran sonu itibarıyla Cumhurbaşkanlığı bünyesinde 1108 işçi , 479 kadrolu memur, 787 sözleşmeli personel çalışıyor.

Kaynaklar; Sayıştay Raporları (TBMM) - HaberTürk - Sözcü - Milliyet

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