Cumhurbaşkanlığı'ndan af yasası ve EYT hakkında açıklama! EYT'de son durum! Af Yasasında Son Durum!

İkinci Yargı Paketi hakkında gelişmeler mahkum ve mahkum yakınları tarafından merakla bekleniyor. Kader mahkumu ve aileleri gelecek Meclis'ten gelecek haberi beklerken bugün Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'a af yasası, ceza indirimi ve EYT yasaları hakkında bir soru yöneltildi. Bu nedenle şimdi vatandaşlar "Af yasası ve EYT ne zaman Meclis'e gelecek?" sorusuna yanıt arıyor. İşte son gelişmeler...

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN'DAN EYT VE AF YASASI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptığı açıklamada "Af konusu gündeme gelmedi. Adalet Bakanımızın bugün yaptığı sunumda yoktu. TBMM çatısı altında değerlendirebilirler. Bugün vatandaşın daha etkin ve kısa sürede yargıda netice almasını sağlayacak düzenlemeler gündemdeydi. Emeklilikte yaşa takılanlar da gündeme gelmedi." ifadelerine yer verdi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'TEN AF AÇIKLAMASI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik bu hafta yaptığı açıklamada "Bu konuda büyük bir hassasiyet var. Çalışmaların sonuçlanmasını beklemek lazım. Karşılıklı olarak çalışılıyor, AK Parti kendi çalışmasına henüz son noktayı koymadı. Biz bir defaya mahsus bir ceza indirimi yerine bir sistem değişikliğinden yanayız. 'Bir defaya mahsus bir ceza indirimi verelim' demenin başka semptomları olduğunu geçmişteki birtakım örneklerden gördük. Bunun yerine bir sistem değişikliği en mantıklı yoldur. Mevcut durumda bir cezasızlık algısı gibi bir durum söz konusu olmamalıdır" ifadelerini kullandı.

İKİNCİ YARGI PAKETİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

39 maddelik ilk yargı paketi geçtiğimiz gün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Şimdi gözler ikinci yargı paketine çevrildi. 30 maddeden oluşan ikinci yargı paketi TBMM Başkanlığı'na sunulacak. İkinci yargı paketinin 2019 Kasım ayı içerisinde Meclis'e geleceği kulislerde konuşuluyor.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ikinci pakete ilişkin takvimin belli olup olmadığının sorulması üzerine, tarihin Meclisin gündemi ve yoğunluğuna bağlı olarak netleşeceğini kaydetti. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, af teklifinin ikinci infaz paketiyle birlikte ekim ayının sonunda aralık ayının başında Meclis'e geleceğini söylemişti.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR (EYT) YASASI NEDİR?

1998 yılında işe giren işçinin 2023 yılında emekli olması hakkı bulunurken birkaç yıl sonra çıkarılan yasa yüzünden emeklilik 15 yıl sonraya 2038 yılına ertelenmiştir. Bu yasa nedeniyle binlerce kişi EYT kapsamına dahil edilmektedir.

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