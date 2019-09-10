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Cumhurbaşkanlığı duyurdu: Sistem Değişiyor!

Türkiye, yeni bütçe sistemine geçiyor. 2020 yılı performans programları, Program Bütçe esaslarına uygun hazırlanacak, 2021 yılı merkezi yönetim bütçesi ise bütün unsurlarıyla Program Bütçe'ye uygun oluşturularak uygulanacak. Harcamalar, program alt program ve faaliyetler düzeyinde sınıflandırılarak kamu kaynak tahsisi ile kamu hizmetleri arasındaki bağlantı güçlü bir şekilde kurulacak, böylece kamu hizmetlerini merkeze alan ve faaliyetlere odaklanan bir bütçeleme anlayışına geçilecek.

Cumhurbaşkanlığı duyurdu: Sistem Değişiyor!

Türkiye, yeni bütçe sistemine geçiyor. 2020 yılı performans programları, Program Bütçe esaslarına uygun hazırlanacak, 2021 yılı merkezi yönetim bütçesi ise bütün unsurlarıyla Program Bütçe'ye uygun oluşturularak uygulanacak. Harcamalar, program alt program ve faaliyetler düzeyinde sınıflandırılarak kamu kaynak tahsisi ile kamu hizmetleri arasındaki bağlantı güçlü bir şekilde kurulacak, böylece kamu hizmetlerini merkeze alan ve faaliyetlere odaklanan bir bütçeleme anlayışına geçilecek.

10 Eylül 2019 Salı 17:11
Cumhurbaşkanlığı duyurdu: Sistem Değişiyor!

Program Bütçe yolculuğu başladı. 2020 yılı performans  programları, Program Bütçe esaslarına uygun hazırlanacak. 2021 yılı merkezi  yönetim bütçesi ise bütün unsurlarıyla Program Bütçe'ye uygun hazırlanacak ve  uygulanacak.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının internet sitesinde  yer alan duyuruya göre, ülkelerin kamu mali yönetim ve bütçe sistemlerinin ulusal  ve uluslararası alanda yaşanan gelişmeler doğrultusunda şekillendirilmesi  ihtiyacı, zaman içinde bütçe sistemi reformlarını gündeme getiriyor.  Türkiye'de de devlet bütçesinin, uluslararası iyi uygulama örnekleri  çerçevesinde ve modern bütçeleme yaklaşımlarıyla uyumlu şekilde geliştirilmesine  yönelik çalışmalar sürdürülüyor.  2003'te kabul edilen 5018 sayılı Kanun ile kamu mali yönetim  sisteminde önemli reform süreçleri başladı. Bu sürecin devamı niteliğindeki  Program Bütçe anlayışı da bütçeleme sistemi açısından yeni bir reform alanı  oluşturuyor.

Program Bütçe durağan ve tek seferlik bir yapı arz etmeyen, günün  ihtiyaçlarına göre değişen, dinamik bir bütçeleme sistemini öngörüyor. Bu  bütçeleme sistemi aynı zamanda kamu hizmetlerinin aksayan yönlerini de göstermek  suretiyle kamu hizmet sunumu ve idari yapısının etkinliğinin arttırılmasını  sağlıyor. Hazırlıklarına yoğun şekilde devam edilen ve kısa süre içinde  uygulamaya geçirilecek Program Bütçe ile ödenen verginin ne için, nerede ve nasıl  kullanıldığı, bir başka anlatımla paranın nereye ve hangi amaçla harcandığı çok  daha şeffaf şekilde görülecek.  Program Bütçe, kamu hizmetlerinde ulaşılmak istenen hedeflere  odaklanacak. Bütçe uygulamaları sonrasında ise performans göstergeleri  aracılığıyla hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı vatandaşların bilgisine sunulacak.

Program Bütçe ile kamu kaynaklarını dağıtırken topluma sunulan  hizmetlerden hangilerine öncelik verildiği, programlar aracılığıyla gösterilecek.  Harcamalar, program alt program ve faaliyetler düzeyinde sınıflandırılarak kamu  kaynak tahsisi ile kamu hizmetleri arasındaki bağlantı güçlü bir şekilde  kurulacak, böylece kamu hizmetlerini merkeze alan ve faaliyetlere odaklanan bir  bütçeleme anlayışına geçilecek.

Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan bütçeler, politika  önceliklerine odaklanan, daha açık ve anlaşılır bir belge haline gelecek.Türkiye'nin mali yönetimi açısından önemli bir değişim ve gelişim  alanı olan Program Bütçe reformunun ilk adımı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan'ın onayıyla atıldı. 2020 yılı idare performans programları, Program Bütçe esaslarına uygun  hazırlanacak. 2021 yılı merkezi yönetim bütçesi ise bütün unsurlarıyla Program  Bütçe'ye uygun oluşturularak uygulanacak.

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cumhurbaşkanlığı duyurdu sistem değişiyor
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