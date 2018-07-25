Cumhurbaşkanlığı başdanışmanları belli oldu

Gece yarısı yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeni kurrulan iki başkanlığa ve Cumhurbaşkalığı Başdanışmanlığına atanan isimler belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi'nde Bakanlık yardımcılarına atanan isimler de yer aldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan gece yarısı kararına göre Cumhurbaşkanlığı başdanışmanları ve Bakanlık yardımcıları belli oldu. Atanan isimler şöyle:

Cumhurbaşkanı başdanışmanlıklarına Zafer Çubukçu ve Fecir Alptekin'in ataması yapıldığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Bakanlığı'na eski Bakan Naci Ağbal atandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Bakanlığı'na Prof. Dr. Fahrettin Altun atandı.

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı'nın yardımcıları Ahmet Erdem ve Ayşe Ergezen oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, İbrahim Er ve Reha Denemec atandı.

KPSScafe.com.tr | Ankara