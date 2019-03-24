Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Cumhurbaşkanı’ndan Yeni Parti İddialarına Sert Sözler!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı bir canlı yayında gündemi sarsacak sert açıklamalar yaptı. Yeni parti iddialarına ilişkin soruya da oldukça sert cevap veren Erdoğan şunları söyledi:

Cumhurbaşkanı’ndan Yeni Parti İddialarına Sert Sözler!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı bir canlı yayında gündemi sarsacak sert açıklamalar yaptı. Yeni parti iddialarına ilişkin soruya da oldukça sert cevap veren Erdoğan şunları söyledi:

24 Mart 2019 Pazar 21:50
Cumhurbaşkanı’ndan Yeni Parti İddialarına Sert Sözler!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı bir canlı yayında gündemi sarsacak sert açıklamalar yaptı. Yeni parti iddialarına ilişkin soruya da oldukça sert cevap veren Erdoğan şunları söyledi:

“Bu ülkede siyasetin acemileri var. Yolda giderken siyasete bulaşmış olanları var. Ama çekirdekten gelmek başka bir şey. Biz makam ve koltuk aşkıyla bu yola çıkmadık. Sevdası millet olmayanların çabası beyhudedir. Bazı denemeler oldu sonuçları ortadadır. Parti kurdular sonra ne oldu? Sıfırlandılar. Davamıza baş koyan arkadaşlarımız halkımıza hizmet derdinde. Bu anlayışa sahip çıkmayanlarla yolda yürüyemeyiz.”

Bizden CHP’ye gidenler var!

“Bizimle yola çıkıp da CHP içinde olanlar var. Onlarla yol yürüyenler var. Akademik çalışma yapacağım deyip istikametini kaybedenler var. Siyasetin son 20 yılına baktığımızda Türkiye'nin badireler atlattığını görüyoruz. Yeni bir siyasi oluşumdan ziyade güçlü bir birlikteliğe ihtiyacımız var.

Seçimden Sonra Ak Parti’ye tekrar dönerim diyenlere kapılar kapalı!

“Şunu bilecek bir defa... Seçimden sonra 'Ben tekrar AK Parti saflarında yerimi alırım' Kusura bakma. AK Parti sizin gibi çürük, çarıkları partiye alacak değildir. Dava adamı davasına ihanet etmez. İhanet edenlerle de yürünmez. Böyle bir şeyi yapacak olursak milletimiz bizi affetmez.”

Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı ndan yeni parti iddialarına sert sözler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan'dan Flaş Ayasofya Açıklaması! Ayasofya Cami Olacak mı?
Erdoğan'dan Flaş Ayasofya Açıklaması! Ayasofya Cami Olacak mı?
‘Atanamayan öğretmenlere’ istihdam Müjdesi!
‘Atanamayan öğretmenlere’ istihdam Müjdesi!
Yerel seçimler için bahisler açıldı ! İşte oranlar...
Yerel seçimler için bahisler açıldı ! İşte oranlar...

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim