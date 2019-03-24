Cumhurbaşkanı’ndan Yeni Parti İddialarına Sert Sözler!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı bir canlı yayında gündemi sarsacak sert açıklamalar yaptı. Yeni parti iddialarına ilişkin soruya da oldukça sert cevap veren Erdoğan şunları söyledi:

“Bu ülkede siyasetin acemileri var. Yolda giderken siyasete bulaşmış olanları var. Ama çekirdekten gelmek başka bir şey. Biz makam ve koltuk aşkıyla bu yola çıkmadık. Sevdası millet olmayanların çabası beyhudedir. Bazı denemeler oldu sonuçları ortadadır. Parti kurdular sonra ne oldu? Sıfırlandılar. Davamıza baş koyan arkadaşlarımız halkımıza hizmet derdinde. Bu anlayışa sahip çıkmayanlarla yolda yürüyemeyiz.”

Bizden CHP’ye gidenler var!

“Bizimle yola çıkıp da CHP içinde olanlar var. Onlarla yol yürüyenler var. Akademik çalışma yapacağım deyip istikametini kaybedenler var. Siyasetin son 20 yılına baktığımızda Türkiye'nin badireler atlattığını görüyoruz. Yeni bir siyasi oluşumdan ziyade güçlü bir birlikteliğe ihtiyacımız var.

Seçimden Sonra Ak Parti’ye tekrar dönerim diyenlere kapılar kapalı!

“Şunu bilecek bir defa... Seçimden sonra 'Ben tekrar AK Parti saflarında yerimi alırım' Kusura bakma. AK Parti sizin gibi çürük, çarıkları partiye alacak değildir. Dava adamı davasına ihanet etmez. İhanet edenlerle de yürünmez. Böyle bir şeyi yapacak olursak milletimiz bizi affetmez.”