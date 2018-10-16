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Cumhurbaşkanı'ndan Gece Yarısı Flaş Atama!

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı olarak Prof. Dr. Göksel Aşan atandı. Atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı..

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Cumhurbaşkanı'ndan Gece Yarısı Flaş Atama!

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı olarak Prof. Dr. Göksel Aşan atandı. Atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı..

16 Ekim 2018 Salı 09:20
Cumhurbaşkanı'ndan Gece Yarısı Flaş Atama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Finans Ofisi Başkanlığına Prof. Dr. Göksel Aşan'ın ataması yapıldı.

Gee yarısında gerçekleştirilen atama, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri uyarınca gerçekleştirilerek Resmi Gazete'de yayımlandı.

GÖKSEL AŞAN KİMDİR?

Bir süre Bilgi Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi ve İstinye Üniversitesi'nde görev yapan Göksel Aşan İktisat alanında uzmanlığı ile tanınıyor.Prof. Dr. Göksel Aşan, şu anda İstanbul Aydın Üniversitesi'nde görev yapmaktadır.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Son Güncelleme: 16.10.2018 12:26
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