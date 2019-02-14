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“Cumhurbaşkanına KİT çalışanları için yanlış bilgi verilmiş!”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, taşeron işçilerin kadro beklentisi, taşeronken kadro aldığı belirtilen işçilerin yaşadığı sorunlar ve ihbar ve kıdem tazminatı olmadan güvencesiz bir şekilde çalıştırılan geçici işçilerin sorunlarını gündeme getirdi. Gürer, “TBMM’de işçilerin, emekçilerin sorunlarına sahip çıkmalıyız” dedi.

“Cumhurbaşkanına KİT çalışanları için yanlış bilgi verilmiş!”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, taşeron işçilerin kadro beklentisi, taşeronken kadro aldığı belirtilen işçilerin yaşadığı sorunlar ve ihbar ve kıdem tazminatı olmadan güvencesiz bir şekilde çalıştırılan geçici işçilerin sorunlarını gündeme getirdi. Gürer, “TBMM’de işçilerin, emekçilerin sorunlarına sahip çıkmalıyız” dedi.

14 Şubat 2019 Perşembe 09:48
“Cumhurbaşkanına KİT çalışanları için yanlış bilgi verilmiş!”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis Genel Kurulu’nda görüşülen Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin teklif  görüşmelerinde konuşma yaptı. 

MADEN DENİNCE…

Maden denildiğinde sermayenin aklına, altın, kömür, bakır; emekçinin aklına ise doğa, esnek çalışma, güvencesiz çalışma gibi konuların geldiğini belirten  Ömer Fethi Gürer, kanun teklifinde emekçiler için hiçbir yararlı madde teklifi olmadığını ifade etti. 

CUMHURBAŞKANINA KİT ÇALIŞANLARI İÇİN YANLIŞ BİLGİ VERİLMİŞ!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı bir konuşmada “KİT’lere kadro verdik” şeklindeki bir ifade kullandığını anımsatan Ömer Fethi Gürer, “madenlerle ilgili oluşturulmuş kamu kuruluşlarının bazıları KİT. Ne yazık ki burada çalışan arkadaşlarımıza kadro verilmedi. Cumhurbaşkanına yanlış bilgi vermişler. Şu an KİT'te çalışanlar kadro almadılar. KİT'te kadro almayanların yanı sıra, o madene üst düzey bürokratı götüren kamudaki kiralık araç şoförü kardeşlerimiz de kadro almadılar. O madende oluşan kaza sonucu, gittiği hastanedeki hastane bilgi işlemcilere de hastane görüntüleme merkez çalışanlarına da sosyal tesis çalışanlarına da yemekhane çalışanlarına da kadro verilmedi” diye konuştu. 

TAŞERON İŞÇİLER MECLİSTEN DESTEK BEKLİYOR 

Taşeron işçilerin kadroya alınmasıyla ilgili olarak söylenen düzenlemelerin yapılmadığını vurgulayan Ömer Fethi Gürer, işten atılan taşeron işçilerin ve halen çalışanların kendilerine ulaşarak kadro sorununun çözülmesi için destek istediklerini aktardı. 

EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET SÖZÜ NEREDE KALDI?

CHP Milletvekili Gürer, taşeron işçilerin TBMM’den beklentilerinin olduğuna da işaret ederek, “Karayollarında çalışanlar, Devlet Demiryollarında çalışanlar, postanede çalışanlar, maden ocaklarında çalışanlar, hâlâ taşeron yanında çalışan olarak kaldılar. Oysa verilen söz neydi? Kamuda çalışanların tümüne kadrolar verilerek artık taşeron uygulaması işçiler için kamuda sonlandırılacaktı. Eşit işe, eşit ücret verilecekti, eşit kadro verilecekti. Bu söylenenlerin hiçbiri gerçekleşmedi” şeklinde konuştu. 

GÜVENCESİZ, KIDEMSİZ, İHBARSIZ!

Gürer, Millî Eğitim Bakanlığında toplum yararına proje kapsamında olanların da kadro beklediğine vurgu yaparak, “Yalnız bugün Millî Eğitim Bakanlığında dahi 4-5 çeşit çalışan tanımı ortaya çıkarıldı. Hizmetli diye bildiğimiz çalışanların yerine kimisi İŞKUR'dan kimisi Toplum Yararına Program'dan alınan ve  bazı çalışmaları aile birliği tarafından da sağlanan işçi çalışanlarımız var. Arkadaşlar, bunların tümünü kadroya alalım. Bir iktidarın devlet anlayışıyla işçileri bu şekilde kadrosuz çalıştırmaları yakışık almıyor. Çalışanların güvencesiz, kıdem tazminatsız, ihbarsız çalıştırılması hak ve adalete de sığmıyor” ifadelerini kullandı. 

GEÇİCİ İŞÇİLER HALEN 5 AY 29 GÜN ÇALIŞIYOR 

Geçici ve mevsimlik işçilerin sorunlarına da değinen CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bu durumdaki işçilerin belediyelerde ve özel idarelerde 5 ay 29 gün çalıştırıldığını, bunlara 4 ay daha çalışma hakkı verileceği açıklanmasına rağmen verilmediğini anlattı. 

İŞSİZLİK FONUNA PARA KESİLEN GEÇİCİ İŞÇİLERE İŞSİZLİK ÖDENEĞİ VERİLMİYOR 

Geçici işçilerden İşsizlik Fonuna para kesilmesine rağmen, bu çalışanların işsiz kaldıklarında işsizlik ödeneği alamadığını anlatan Gürer, “Onlara İşsizlik Fonu'ndan işsiz kaldıklarında para verilmiyor ama işverene para aktarılıyor. Yani işçiye ‘Sana destek olacağım’ diye kurulan fonu bile işverenlerin kullanımına sunuyoruz” dedi. 

BELEDİYE ÇALIŞANLARI KADROYA DEĞİL, BELEDİYE ŞİRKETİNE AKTARILDI 

Belediyelerde çalışan 450 bin işçinin de belediye kadrolarına değil, belediyelerce kurulan şirketlere aktarıldığını hatırlatan Ömer Fethi Gürer, “Hâlihazırda bunların çalışma koşulları da bir taşeron çalışma koşulu. Onlara verilen söz neydi? Sizleri belediye kadrosuna alacağız diyorlardı, almadılar. Keza taşeronda kadroya geçen arkadaşlarımızı da 2020 yılına kadar 4+4'le çalıştırarak toplu iş sözleşmesinden  hak edeceği hakları dahi verilmiyor. Emekçilerin ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullarda yaşadığı sorunları bilmeyen milletvekili olduğunu sanmıyorum ama yapılan düzenlemeyle emekçilerin sömürüsü devam ediyor, bu sömürünün hiç kimseye faydası yok” diye konuştu. 

1 MİLYON İŞÇİYE KADRO YALANI…

Gürer, TBMM Genel Kurulu’ndaki konuşmasında şunları söyledi: “Bir an önce, verilen sözler yerine getirilsin. Taşeronla ilgili vermiş olduğumuz kanun teklifleri var. Bu kanun teklifleri komisyona gönderilsin, tüm siyasi partiler olarak değerlendirme içinde sorunu yeniden ele alalım. Kanun hükmünde kararnameyle çıkarılan ve 1 milyona yakın işçiye kadro verdiğiniz yalanını, bunun olmadığını, gelin, o kanunda, değerlendirmede görelim. Yani söylenen ile alandaki uygulanan bir değil. Şu anda, taşeron nedeniyle, emekliliği nedeniyle ya da yapılan güvenlik soruşturması nedeniyle işinden olanlar var. 4 Aralık tarihi nedeniyle daha sonra işe girip taşeronda kalanlar var. İşçilerin sesine kulak verelim.

İşçilerin üretimden gelen, emeğe dayalı çalışmalarının karşılığını verelim. Bu ülkede yaşayanların önemli bölümünün çalışanlar olduğunu da unutmayalım. Onların taşeron uygulamasını, hak gasbını sonlandırarak ülkenin geleceğinin güzel kılınması adına, kardeşçe bir yaşam için, ezilenlerin, işçilerin, emekçilerin sorunlarına Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak sahip çıkalım diyorum ”Dedi.

Son Güncelleme: 14.02.2019 12:52
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cumhurbaşkanına kit çalışanları yanlış bilgi verilmiş
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iller bankası 3 saat önce

iller bankası taşerona kadro.

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