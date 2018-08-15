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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan ABD'ye Misilleme Açıklaması!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Amerika'nın ekonomimize bilinçli bir şekilde uyguladığı saldırılarına karşı mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde bazı ürünlerin ithalatında vergi oranları artırılmıştır ifadelerini kullanarak ABD'ye yapılan misilleme hakkında açıklama yaptı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan ABD'ye Misilleme Açıklaması!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Amerika'nın ekonomimize bilinçli bir şekilde uyguladığı saldırılarına karşı mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde bazı ürünlerin ithalatında vergi oranları artırılmıştır ifadelerini kullanarak ABD'ye yapılan misilleme hakkında açıklama yaptı.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 07:56
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan ABD'ye Misilleme Açıklaması!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Amerika'nın ekonomimize bilinçli bir şekilde uyguladığı saldırılarına karşı mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde bazı ürünlerin ithalatında vergi oranları artırılmıştır ifadelerini kullanarak ABD'ye yapılan misilleme hakkında açıklama yaptı.

Twitter hesabından açıklamalar yapan Fuat Oktay, ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük oranlarının yüzde 100 artırılmasını değerlendirerek şunları ifade ettt;

"ABD yönetiminin ekonomimize bilinçli saldırılarına karşı mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde bazı ürünlerin ithalatında vergi oranları artırılmıştır. Zor günlerde liderinin etrafında kenetlenen milletimiz, kural tanımaz tavırlara karşı uluslararası kamuoyu ile kenetlenmiş, haksızlıklara karşı dünyayı cesaretlendirmiştir. 

Durmak yok, yola devam."

''Zor günlerde liderinin etrafında kenetlenen Milletimiz, kural tanımaz tavırlara karşı uluslararası kamuoyu ile de kenetlenmiş, haksızlıklara karşı Dünya’yı cesaretlendirmiştir. Durmak yok, yola devam.''

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Son Güncelleme: 15.08.2018 10:12
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