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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Kimdir , Nerelidir? Kariyeri ve Başarıları

Bugünün en çok merak edilen ismi Fuat Oktay oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevine getirilecek olan Fuat Oktay kimdir? Nerelidir?

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Kimdir , Nerelidir? Kariyeri ve Başarıları

Bugünün en çok merak edilen ismi Fuat Oktay oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevine getirilecek olan Fuat Oktay kimdir? Nerelidir?

09 Temmuz 2018 Pazartesi 21:55
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Kimdir , Nerelidir? Kariyeri ve Başarıları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı görevine Fuat Oktay getirildi.

Yeni kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı ve Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Yardımcısı görevine getirildi.

1964 yılında Yozgat'ın Çekerek ilçesinde dünyaya gelen Fuat Oktay. 1985 yılında, Çukurova Üniversitesi, İşletme Bölümü'nü bitirdi ve araştırma görevlisi oldu. 1990 yılında, ABD'de otomotiv sektörünün merkezi olan Detroit'teki Wayne State Üniversitesi'nde imalat mühendisliği ve işletme alanlarında yüksek lisans yapan Oktay, aynı üniversitede endüstri mühendisliği alanında  da doktora derecesini alarak, havacılık ve otomotiv endüstrisi alanlarında uzmanlaştı.

Bu sürede Oktay, ABD'de birçok şirkette süreç yönetimi danışmanlığı ve proje liderliği yaptı. Ford, General Motors ve Chrysler gibi firmalarda otomotiv endüstrisi üzerine çalışmalarda bulundu. Bu şirketlerde ürün geliştirme ve yalın üretim projeleri görevini yaptı.

KRİZ YÖNETİMİNDE UZMANLAŞTI

Kamu ve özelde birçok kurumda çalışan Oktay, buralarda Genel Müdür, Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 2000'li yılların başında Türkiye'de yaşanan ekonomik krizde işletmeler bazında kriz yönetimi alanında uzmanlaşmasının yanı sıra Beykent Üniversitesi'nde Dekan Yardımcılığı ve İşletme Bölüm Başkanlığı yaptı.

2008-2012 yılları arasında THY Stratejik Planlama ve İş Geliştirme, Satış ve Pazarlama, Üretim Planlaması ve Bilgi Teknolojilerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olan Oktay, bu dönemde THY Teknik A.Ş. bünyesinde bakım- onarım, tasarım ve imalat alanlarında çeşitli ortak girişim projesini hayata geçirdi. Ayrıca, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nda, Türk-İngiliz, Türk-Alman ve Türk- İspanyol İş Konseyleri Yürütme Kurulu üyeliklerinde bulundu.

2 Ocak 2012 'den 19 Haziran 2016 'ya kadar AFAD Başkanlığı görevini yürüttü. 19 Haziran 2016 tarihinden bu yana Başbakanlık Müsteşarlığı görevine devam eden Sayın Oktay aynı zamanda Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. yönetim kurulu üyeliği ve Türk Telekom A.Ş. yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevlerini sürdürmekte olup iyi derece İngilizce bilmektedir. 3 çocuk babasıdır.

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