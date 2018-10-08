“Cumhurbaşkanı, taşeron sorununa neden kulak tıkıyor?”

Pek çok kamu kuruluşunda taşeron işçilerin kadroya alınmadığını belirten Ömer Fethi Gürer, kadroya alındığı ileri sürülün kuruluşlardaki taşeron işçilerin ise ‘Eşit işe eşit ücret’ kapsamının dışında tutulduğunu ifade etti. Kadroya alınanların da alınmayanların da mağdur edildiğini vurgulayan Gürer, “AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı bu sorunları neden görmezden geliyor?” diye sordu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 696 sayılı KHK ile yapılan düzenleme sendikalar ve siyasi partilerden kaçırılıp bir oldubittiye getirildiğini belirtip, sorun çözen değil üreten bir düzenleme olmuştur. KHK ile ya düzenlemeler yapılmalı, yada sorunu çözecek kanun tekliflerimiz ile TBMM sorunları çözmelidir. Kamuda şoförler örneğinde görüldüğü gibi ihale koşullarına takılanlar mağdurdur, ancak Başbakanlık ortadan kalkınca buradaki şoförlere kadro verilmiştir. Bu durumda diğer ihale ile taşeron çalışan kalanlara da kadro verilebilir” dedi.

Sorunların çözümü için Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’a çağrıda bulunan Ömer Fethi Gürer; “KHK ile yaratığınız haksızlıkları giderin. Binlerce çalışan düzenleme eksiklikleri ile mağdur durumdadır. Personel çalıştırılmasına dayalı alım sözleşmesi kapsamında olanlar, anahtar teslimi ilan yoluyla işe alınanlar, kamuda şoför olanlar, hastanede bilgi işlemde çalışanlar, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı gibi bazı bakanlıklarda hizmet verenler ile ihaleyle personel giderleri yüzde 70’in altında olan şirketlerde çalışan taşeron işçilere kadro verilmediğini, KİT’e bağlı ortaklıklarda çalışanların kadroya alınmadığını, 36 özel bütçeli kuruluştan sadece 8 kuruluşun kadro kapsamında olduğunu da dikkate alarak kamuda taşeron ortadan kaldıracak düzenlemeler yapılmalıdır” dedi.

CHP Milletvekili Gürer, 24 Aralık 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında taşeron işçilere yönelik getirilen düzenlemenin binlerce çalışanı mağdur ettiğini belirtti.

Taşeron işçilerin kadroya alınmasıyla ilgili düzenlemenin sendikalar ve siyasi partilerin görüşleri alınmadan yangından mal kaçırır gibi hayata geçirildiğini bu nedenle de önemli ölçüde mağduriyetlerin oluştuğunu anlatan Ömer Fethi Gürer, pek çok kurum ve kuruluşlarda taşeron işçilerin kadroya alınmadığını, kadroya alınan kuruluşlardaki çalışanların ise özlük hakları ve maaşlarında gözle görülür bir artış olmadığını ifade etti.

Yerel yönetimlerde çalışan taşeron işçilerinin talepleri tam olarak karşılanmadığını kaydeden Gürer, özellikle belediyelerde kadroya alındığı ileri sürülen binlerce işçinin, belediyelerin daimi kadrolarına alınmadığını belirtti. Gürer, “Belediyeler taşeron firmalarda çalışan işçileri kadroya alınmış gibi gösterdi. Aslında taşeron firmalardan çıkarılan işçiler, belediyelerin kendi bünyesinde kurulan şirketlere devredildi. Bu işçiler ile belediyelerde aynı işi yaptıkları daimi işçiler arasında maaşlar ve özlük haklar bakımında ciddi farklar oluştu” diye konuştu. Belediye ve il özel idarede çalışan geçici işçilerinde kadroya alınmadığı gibi çalışma sürelerinin de artırılmadığını ifade etti.

Kamuda kadroya alınan taşeron işçilerin, önceden kadro alanlar gibi toplu sözleşme hakkına sahip olmadığını söyleyen Gürer, “Bu işçiler, 2020 yılına kadar yüzde 4 zamma mahkum edildi. Bunların en azından 2019 yılında yapılacak toplu iş sözleşmelerinden faydalanmalarına olanak sağlanmalı” ifadelerini kullandı.

4 ARALIK MAĞDURLARI ÇÖZÜM BEKLİYOR

Ömer Fethi Gürer, 4 Aralık mağdurları adı altında kendilerini ‘Joker’ olarak tanıtanların yaşadığı mağduriyetin daha da vahim olduğuna dikkat çekerek, “sözleşmeleri bu tarihten önce sona erenler, o tarihte raporlu ve izinli olanlar kadroya giremedi. Yıllardır taşeronda çalışıp ihale süresi bir kaç gün önce sona eren 4 Aralıkta çalışmadığı için kadro dışı kaldı. Neden 4 Aralık? Neden yılsonu değil? Bu tarih neye göre seçildi? Emekli taşeron çalışanları bu süreçte işsiz kalırken güvenlik soruşturması gerekçesi ile binlerce işçi de işini kaybetti” dedi.

GEÇİCİ VE MEVSİMLİK İŞÇİLER

CHP Milletvekili Gürer, belediyelerde ve il özel idarelerinde 5 ay 29 gün çalıştırılan mevsimlik işçiler için 9 ay 29 güne çıkarılan çalışma süresine uyulmadığını, bu konuda inisiyatifin kamu yöneticisine bırakıldığını da hatırlattı. Ömer Fethi Gürer, “Bu işçilerin umutları ile oynandı. Geçici işçilerin maaşlarından İşsizlik Fonuna kesinti yapılıyor ama bunlar işsiz kaldığında, kendi maaşlarında kesinti yapılarak oluşturulan Fondan işsizlik maaşı alamıyor. Karayolları, Çaykur ve Şeker fabrikalarında kadro sözü verilen mevsimlik ve geçici işçilere de verilen sözler yerine getirilmedi” diye konuştu.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, taşeron işçilerin mağduriyetine kulak tıkadığını kaydeden Gürer, “Eğer taşeron işçi sorununu gerçekten çözmek istiyorlarsa, önerilerimizi dikkate almalıdırlar” dedi.

Ömer Fethi Gürer, taşeron işçi sorununun çözüme kavuşturulabilmesi için, kamudaki tüm taşeron işçilerin, şartsız bir şekilde kadroya alınması, kadroya alınanların da daimi kadroda çalışan işçiler ile eşit haklara sahip olması gerektiğini sözlerine ekledi.

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