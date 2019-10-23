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Cumhurbaşkanı maaşına 7 bin lira zam

TBMM'ye sevk edilen 2020 yılına ait Cumhurbaşkanlığı Bütçe Teklifi'ne göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 74 bin 500 TL olan maaşını 81 bin 250 TL'ye çıkardı. Böylece, asgari ücrete 161 TL zam yapan Cumhurbaşkanı, kendisine ise üç asgari ücretten daha fazla zam yaptı.

Cumhurbaşkanı maaşına 7 bin lira zam

TBMM'ye sevk edilen 2020 yılına ait Cumhurbaşkanlığı Bütçe Teklifi'ne göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 74 bin 500 TL olan maaşını 81 bin 250 TL'ye çıkardı. Böylece, asgari ücrete 161 TL zam yapan Cumhurbaşkanı, kendisine ise üç asgari ücretten daha fazla zam yaptı.

23 Ekim 2019 Çarşamba 08:31
Cumhurbaşkanı maaşına 7 bin lira zam

TBMM'ye sevk edilen 2020 yılına ait Cumhurbaşkanlığı Bütçe Teklifi'ne göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 74 bin 500 TL olan maaşını 81 bin 250 TL'ye çıkardı. Böylece, asgari ücrete 161 TL zam yapan Cumhurbaşkanı, kendisine ise üç asgari ücretten daha fazla zam yaptı.

Birgün'den Hasan Şimşek'in haberine göre; Kasım ayında görüşülmeye başlanacak olan kamu kurumlarına yönelik bütçe teklifleri Meclis'e sunulmaya devam ediyor. TBMM Başkanlığı'na ait teklifin ardından 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Bütçe Teklifi de Meclis'e sevk edildi. Teklifte Erdoğan'ın 2020 yılı maaşı ile birlikte Cumhurbaşkanlığı için planlanan birçok harcama yer aldı. Buna göre, Cumhurbaşkanı'nın maaşı 6 bin 750 TL artarak 74 bin 500 TL'den 81 bin 250 TL'ye ulaştı. Bu yıl 278 milyon TL ödenek ayrılan Personel Gideri Kalemi'ne önümüzdeki yıl için 329 milyon 857 bin TL ayrıldı. 2019 için 1 milyar 158 milyon TL ödenek ayrılan ancak Ağustos ayında bu tutar aşılarak 1 milyar 226 milyon TL harcama yapılan Mal ve Hizmet Alımları kalemine ise gelecek yıl için 1 milyar 660 milyon TL ayrıldı.

92 MİLYONLUK TEMSİL GİDERİ

2020 Yılı Bütçe Teklifi'nde, Cumhurbaşkanlığı'nda yapılacak Temsil ve Tanıtma Giderleri için 92 milyon TL ve Görev Giderleri için ise 1 milyar 9 milyon TL ödenek ayrıldı. "Kar amacı gütmeyen kuruluşlara transferler" kaleminde de dikkati çekici artış yaşandı. 2018'de 9 milyon TL, 2019'da ise 12 milyon 500 bin TL ödenek ayrılan bu kalem için 2020 Bütçe Teklifi'nde 14 milyon TL'lik ödenek ayrıldı.

26 YENİ ARAÇ ALINACAK

Ekonomide yaşanan kötü gidişatın ardından tasarruf yapılacak harcama kalemleri arasında ilk sırada geldiği bildirilen "taşıt alımları" da teklifte kendisine yer buldu. Buna göre, 2020 yılında Cumhurbaşkanlığına 26 yeni araç alınacak. Bu araçların 20 adedi binek otomobil, 4 adedi panel araç ve iki adedi ise güvenlik önlemli binek otomobil olarak tarif edildi.

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