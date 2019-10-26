Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bile fazla maaş alan genel müdürler kim?

Dünyadaki bor madeni rezervinin yüzde 73'üne sahip olan Türkiye'de, bu madeni üretip işleyen Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) statüsündeki Eti Maden'in, yurtdışında kurduğu 5 ayrı şirketinin genel müdürlerine, 13 bin 500 euro (yaklaşık 87 bin lira) aylık maaş ödendiği ortaya çıktı.

Etimaden'in hesaplarını ve Sayıştay raporunu inceleyen TBMM KİT Komisyonu üyesi ve CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Eti Maden'in yurtdışı şirketlerin yönetim kurulu başkanlarına 7 bin 362 lira, 5 kişiden oluşan yönetim kurulu üyelerine 3 bin 681 lira, denetçi üyeye aylık 400 euro ödendiğini belirtti. CHP’li Yavuzyılmaz genel müdürlerin aylık ücretlerinin ise 13 bin 500 euro olduğunu açıkladı.

Eti Maden'in Finlandiya'da ‘AB Etiproducts OY' Lüksemburg'da ‘Eti Mine SA', Amerika'da ‘Etimine USA', Hong-Kong'da ‘Etimaden Asıa Pacıfıc' ve Rusya'da da ‘Etiproducts' adlı şirketleri bulunuyor.

CHP’Lİ VEKİL: NASIL OLUYOR DA CUMHURBAŞKANINDAN BİLE FAZLA MAAŞ ALIYORLAR

Konuya ilişkin Sözcü’deni Deniz Ayhan’a konuşan CHP’li vekil, “Bu ülkede bir kamu kurumunun genel müdürü nasıl oluyor da, Cumhurbaşkanından bile fazla maaş alıyor. Bu talihli müdürler kim, raporlarda isimleri yok. Kim olduklarını araştırıyorum. Hiçbir kayıtta yer almıyorlar.''

Cumhurbaşkanı'nın brüt maaşı şu an 74 bin 500 lira. Bu maaş 2020 yılında 6 bin 750 liralık artışla 81 bin 250 liraya yükselecek.