Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ağrı’da İstihdam Müjdesi! Tam 5000 Kişiye İş Olanağı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim çalışmaları için gittiği Ağrı’da miting yaptı. Ağrı mitingi esnasında 5000 kişiye istihdam müjdesi veren Erdoğan, dünya markası Nike’ın Ağrı’ya fabrika kuracağını ve 5000 kişilik bir istihdam imkanı olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ağrı’da İstihdam Müjdesi! Tam 5000 Kişiye İş Olanağı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim çalışmaları için gittiği Ağrı’da miting yaptı. Ağrı mitingi esnasında 5000 kişiye istihdam müjdesi veren Erdoğan, dünya markası Nike’ın Ağrı’ya fabrika kuracağını ve 5000 kişilik bir istihdam imkanı olacağını söyledi.

25 Mart 2019 Pazartesi 21:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ağrı’da İstihdam Müjdesi! Tam 5000 Kişiye İş Olanağı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim çalışmaları için gittiği Ağrı’da miting yaptı. Ağrı mitingi esnasında 5000 kişiye istihdam müjdesi veren Erdoğan, dünya markası Nike’ın Ağrı’ya fabrika kuracağını ve 5000 kişilik bir istihdam imkanı olacağını söyledi.

Ağrı Valiliği tarafından hibe edilen fabrika, düşük enerji maliyetli üretimi, Afrika, Orta Doğu ve Avrupa’ya ihraç edecek.

Tekstilkent Projesi kapsamında Avrupa ve Ortadoğu'daki tek üretim merkezini Ağrı'ya taşıyacak olan firma, iki sene içerisinde beş bin kişiyi istihdam etmeyi planlıyor. Nike, Ağrı Valiliği'nin hibe olarak sunduğu fabrikada yapacağı düşük enerji maliyetli üretimi, Afrika, Ortadoğu ve Avrupa'ya ihraç edecek.

 

Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı erdoğan dan ağrı da istihdam müjdesi tam 5000 kişiye olanağı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BBP Genel başkanı Mustafa Destici’den Emekliye iyileştirme, EYT'ye çözüm, Memura 3600, Taşerona Kadro!
BBP Genel başkanı Mustafa Destici’den Emekliye iyileştirme, EYT'ye çözüm, Memura 3600, Taşerona Kadro!
Binali Yıldırım: “Kankam Olmaya Var mısınız?”
Binali Yıldırım: “Kankam Olmaya Var mısınız?”
Ekrem İmamoğlu: “Çok Rahatım!”
Ekrem İmamoğlu: “Çok Rahatım!”

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim