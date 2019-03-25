Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ağrı’da İstihdam Müjdesi! Tam 5000 Kişiye İş Olanağı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim çalışmaları için gittiği Ağrı’da miting yaptı. Ağrı mitingi esnasında 5000 kişiye istihdam müjdesi veren Erdoğan, dünya markası Nike’ın Ağrı’ya fabrika kuracağını ve 5000 kişilik bir istihdam imkanı olacağını söyledi.

Ağrı Valiliği tarafından hibe edilen fabrika, düşük enerji maliyetli üretimi, Afrika, Orta Doğu ve Avrupa’ya ihraç edecek.

Tekstilkent Projesi kapsamında Avrupa ve Ortadoğu'daki tek üretim merkezini Ağrı'ya taşıyacak olan firma, iki sene içerisinde beş bin kişiyi istihdam etmeyi planlıyor. Nike, Ağrı Valiliği'nin hibe olarak sunduğu fabrikada yapacağı düşük enerji maliyetli üretimi, Afrika, Ortadoğu ve Avrupa'ya ihraç edecek.



