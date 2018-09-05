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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Af Açıklaması!..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 24 Haziran seçimlerindeki vaatlerinden olan af konusuna dair önemli açıklamalarda bulundu. Üzerinde uzun süredir tartışılan mahkumlara af ile ilgili '' devlete karşı işlenen suçlarda devlet affedici olabilir ama kişilere karşı işlenen suçlarda devletin affetme yetkisi yoktur'' diyerek tartışmalara noktayı koydu gibi görünüyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Af Açıklaması!..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 24 Haziran seçimlerindeki vaatlerinden olan af konusuna dair önemli açıklamalarda bulundu. Üzerinde uzun süredir tartışılan mahkumlara af ile ilgili '' devlete karşı işlenen suçlarda devlet affedici olabilir ama kişilere karşı işlenen suçlarda devletin affetme yetkisi yoktur'' diyerek tartışmalara noktayı koydu gibi görünüyor.

05 Eylül 2018 Çarşamba 08:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Af Açıklaması!..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 24 Haziran seçimlerindeki vaatlerinden olan af konusuna dair önemli açıklamalarda bulundu. Üzerinde uzun süredir tartışılan mahkumlara af ile ilgili '' devlete karşı işlenen suçlarda devlet affedici olabilir ama kişilere karşı işlenen suçlarda devletin affetme yetkisi yoktur'' diyerek tartışmalara noktayı koydu gibi görünüyor.

Yakınları hapishanede olanlar dört gözle af çıkmasını beklerken kimi vatandaşlar, cinayet, uyuşturucu, hırsızlık, yaralama gibi birçok suçtan hapisten yatanların salıverilmesinin ülkedeki suç oranını arttıracağını düşünüyor.

Tartışmalar devam ederken cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kırgızistan ziyareti sonrasında af konusunda şu açıklamaları yaptı;

''MHP Lideri Bahçeli'nin dillendirdiği Kader Mahkumları meselesini anlayabilmiş değilim. Biz arkadaşlarımıza şunu da ifade ettik, özellikle bu bizim gündemimizde olan bir şey değil. Tüm bunlara rağmen hakikaten yapabilecek bir şey var ise bunu da aramızda görüşelim. Biz MHP ile bir yola çıktık. Burada zaman zaman buna benzer konuları aramızda değerlendirmek suretiyle atılabilecek adımlar var ise bu adımları atmaktan da çekinmemeliyiz. Burada milletin, ülkenin, devletin menfaati önemli. Cezaevlerinde ciddi manada bir doluluk var, kabul ediyoruz. Tüm bunlara rağmen bir şey yapalım derken, öbür tarafta mağdur, mazlum meydana getirmeyelim. İlke şu; devlete karşı işlenenlerde devlet bu yetkiyi kullanabilir ama kişilere karşı işlenen suçlarda devletin af yetkisi kesinlikle yoktur.'' açıklamalarını yaptı.

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Son Güncelleme: 05.09.2018 11:41
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Xdxd 3 saat önce

Devlete işlenen millete işlenmiş sayılmıyor mu peki

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Anonim 7 dakika önce

Başkanım helal olsun. Toplumun huzurunu bozan bu insanlar cezası bitmeden çıkmamalı. Ayrıca kesinlikle katılıyorum benim malımı çalan, bana zarar veren bir insanı benden başka kimse affetmemeli. Af dile doladılar dillerine. Bu da son nokta olsun.

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