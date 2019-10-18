Cumhurbaşkanı Erdoğan: YPG'nin serbest bıraktığı DAEŞ'li sayısı 750, TSK 195 tanesini yakaladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Erdoğan, YPG tarafından 750 IŞİD'linin serbest bırakıldığını, bunların 195'inin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yakalandığını belirtti.