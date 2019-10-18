Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 20°
sağanak
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
98415
ALTIN
277.924
DOLAR
5.7824
STERLIN
7.4622
EURO
6.4409

Cumhurbaşkanı Erdoğan: YPG'nin serbest bıraktığı DAEŞ'li sayısı 750, TSK 195 tanesini yakaladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Erdoğan, YPG tarafından 750 IŞİD'linin serbest bırakıldığını, bunların 195'inin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yakalandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: YPG'nin serbest bıraktığı DAEŞ'li sayısı 750, TSK 195 tanesini yakaladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Erdoğan, YPG tarafından 750 IŞİD'linin serbest bırakıldığını, bunların 195'inin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yakalandığını belirtti.

18 Ekim 2019 Cuma 16:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan: YPG'nin serbest bıraktığı DAEŞ'li sayısı 750, TSK 195 tanesini yakaladı

Yabancı basın kuruluşlarının temsilcilerinin sorularını yanıtlayan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

YPG'nin 120 saat içinde çekilmesi ABD'nin sorumluluğunda.

DAEŞ'lilerin durumu harekat başından bu yana tartışma konusuydu. 750 tane serbest bırakıldı, 195 tanesi TSK tarafından yakalandı TSK tarafından.

ABD-Türkiye içinde yeni bir sayfa açılacak.

Fırat'ın batısındaki barış çabasına Rusya önderlik etmeli.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı erdoğan ypg nin serbest bıraktığı daeş li sayısı tsk tanesini yakaladı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a mektup yanıtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a mektup yanıtı
EYT yasası için milyonları üzen haber geldi! İşte detaylar
EYT yasası için milyonları üzen haber geldi! İşte detaylar
Gıda Mühendisi Atamaları Meclis Gündeminde!
Gıda Mühendisi Atamaları Meclis Gündeminde!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim