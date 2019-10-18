Cumhurbaşkanı Erdoğan: YPG'nin serbest bıraktığı DAEŞ'li sayısı 750, TSK 195 tanesini yakaladı

Yabancı basın kuruluşlarının temsilcilerinin sorularını yanıtlayan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
YPG'nin 120 saat içinde çekilmesi ABD'nin sorumluluğunda.
DAEŞ'lilerin durumu harekat başından bu yana tartışma konusuydu. 750 tane serbest bırakıldı, 195 tanesi TSK tarafından yakalandı TSK tarafından.
ABD-Türkiye içinde yeni bir sayfa açılacak.
Fırat'ın batısındaki barış çabasına Rusya önderlik etmeli.
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