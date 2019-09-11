Cumhurbaşkanı Erdoğan Whatsapp Grubu Kuruyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyükşehir Belediye Başkanları ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Toplantıya 30 büyükşehir belediye başkanından 29'u katıldı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, mazeret bildirerek toplantıya katılmadı.

WHATSAPP GRUBU KURULACAK

Erdoğan, külliyede 4 saat süren toplantıda Bakanlar Kurulu üyeleri ve Yardımcısı Fuat Oktay ile birlikte büyükşehir belediye başkanlarının sıkıntılarını dinledi. Büyükşehir Belediye Başkanları'nın birbirleriyle daha iyi koordinesi için whatsap grubu kurulması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç: "Whatsapp grubu kurulmak suretiyle Büyükşehir Belediye Başkanlarının birbirini dışlamadan, ötekileştirmeden, dayanışma içerisinde, gerektiği zaman rahatlıkla görüşebilmelerinin sağlanması yönünde görüş belirtildi. Ilıman bir iklim içinde herkes muhabbet ortamında milletin özlediği arzuladığı ve yapılması gereken güzel bir çalışmaydı. Sayın Cumhurbaşkanımız ilklere imza atmak suretiyle böyle önemli ve anlamlı bir çalışma yapmış oldu" ifadelerini kullandı.

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