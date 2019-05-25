Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Cumhurbaşkanı Erdoğan UBER konusunda noktayı koydu

Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı bir iftar programında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan UBER hakkında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak bizde bitmiştir, böyle bir şey yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan UBER konusunda noktayı koydu

Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı bir iftar programında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan UBER hakkında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak bizde bitmiştir, böyle bir şey yok" dedi.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 00:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan UBER konusunda noktayı koydu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, esnaf ve sanatkarlarla iftar programında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "UBER konusu, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak bizde bitmiştir. Böyle bir şey yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Hamd olsun el birliğiyle İstanbul'u bir dünya şehri haline getirdik. Eksiklerimiz yok mu? Elbette var. Bunları birlikte çözeceğiz. Yeter ki gönül bağımız güçlü olsun, yeter ki kalpten kalbe giden o yol hep açık kalsın. UBER konusu, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak bizde bitmiştir. Böyle bir şey yok. Ticari olarak kullanılan araçların yenilenebilmesi için ÖTV'yi sıfırlamıştık. Gerekirse önümüzdeki ay sonunda biten bu uygulamanın süresini de uzatabiliriz.

"SEÇİMİ KAZANMIŞSANIZ 23 HAZİRAN'DA YİNE KAZANIRSINIZ"

YSK'nin tespitlerine göre İstanbul'daki 31 bin 186 sandığın 754'ünün başkanları açıkça kanuna aykırı şekilde atanmıştır. İşte hırsızlık burada. İstanbul halkının bir yanda 212 bin diğer yanda 30 bin oyuna halel gelmesine göz mü yummalıydık? 31 Mart'ta gerçekten hakkıyla seçimi kazanmışsanız 23 Haziran'da yine kazanırsınız. Ortada yargı kararıyla da kesinleşmiş olan vahim şüpheler varken seçimin yenilenmesine böylesine şiddetli bir şekilde karşı çıkılmasını doğrusu manidar görüyoruz.

"HIRSIZIN HİÇ Mİ SUÇU YOK?"

Ne yaparlarsa yapsınlar biz milletimizin hakkını, hukukunu savunmayı sürdüreceğiz. Sandıklara yeteri kadar sahip çıkamadığımız için bizim eksiğimizin, hatamızın, yanlışımızın da bir nebze payı var. Peki hırsızın hiç mi suçu yok?"

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı erdoğan uber konusunda noktayı koydu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Üniversite mezunu daimi işçiler, statü değişikliği bekliyor”
“Üniversite mezunu daimi işçiler, statü değişikliği bekliyor”
Ömer Fethi Gürer, TMO'nun boş lojmanları ve sosyal tesisini sordu
Ömer Fethi Gürer, TMO'nun boş lojmanları ve sosyal tesisini sordu
Mansur Yavaş'tan İşçi Çıkarma Açıklaması!
Mansur Yavaş'tan İşçi Çıkarma Açıklaması!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim