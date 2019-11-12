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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın daveti üzerine Washington'a indi

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine çalışma ziyareti gerçekleştirmek için özel uçak 'TC-TRK' ile ABD'nin başkenti Washington'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın daveti üzerine Washington'a indi

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine çalışma ziyareti gerçekleştirmek için özel uçak 'TC-TRK' ile ABD'nin başkenti Washington'a gitti.

12 Kasım 2019 Salı 22:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın daveti üzerine Washington'a indi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Andrews Hava Üssü'nde Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Amerika Birleşik Devletleri Protokol Genel Müdürü Cam Henderson ve diğer yetkililer karşıladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ruhsar Pekcan, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Washington'a geldi. 

Ayrıntılar geliyor...

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 13.11.2019 21:26
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