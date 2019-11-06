Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü: 13 Kasım'da ABD'ye gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı.

İki lider, Trump'ın daveti üzerine 13 Kasım Çarşamba günü Washington'da görüşeceklerini yeniden teyit etti.

Görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

- Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir. Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alınmıştır.

- İki lider, ABD Başkanı Sayın Trump’ın daveti üzerine 13 Kasım Salı günü Washington’da görüşeceklerini yeniden teyit etmişlerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Trump: Erdoğan, Bağdadi'nin karısı ve kız kardeşini yakaladıklarını söyledi

ABD Başkanı Donald Trump ise sosyal medya hesabından görüşmeyi yorumladı. Trump şu ifadeleri kullandı:

"Az önce Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi bir görüşme yaptım. Bana, çatışma sırasında kaçtıkları bildirilen, terörist katil Bağdadi'nin karısı ve kız kardeşi de dahil olmak üzere çok sayıda IŞİD savaşçısını yakaladıklarını söyledi."

​"Ayrıca Suriye sınırından, terörizmin ortadan kaldırılmasından, Kürtlerle olan düşmanlıkların sona ermesinden ve diğer birçok konudan bahsettik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 13 Kasım Çarşamba, Beyaz Saray'da görmeyi dört gözle bekliyoruz."

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