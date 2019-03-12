Cumhurbaşkanı Erdoğan Peş Peşe Müjde verdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gebze-Halkalı tren hattı açılış töreninde konuştu. Erdoğan, "Gebze-Halkalı tren hattı İstanbullulara 1 saat 10 dakika kazandıracak.'' açıklamasında bulundu.

Recep Tayyip Erdoğan, Gebze-Halkalı tren hattı açılış töreninde halka seslendi. "Gebze-Halkalı tren hattı İstanbullulara 1 saat 10 dakika kazandıracak. İstanbul'un trafik yoğunluğu en çok olan hat günde 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacak. Normalde 100 bin araçla taşınabilecek yolcuyu bu hat ulaştıracak" dedi.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

''Trafiği rahatlatacak''

İstanbul'un 10 ilçesi bu hattı doğrudan kullanma imkanına sahip olacak.İstanbul'un 170 km olan raylı sistem uzunluğu 233 km'ye çıkarıldı. Trafik yoğunluğu en çok olan bu hat, saatte tek yönde 75 bin günde ise 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacak. Normalde 100 bin araçla taşınabilecek yolcuyu bu hat ulaştıracak. 10 ilçe bu hattı doğrudan kullanma imkanına sahip olacak. Marmaray'la birlikte 43 istasyondan oluşan bu hat diğer hatlara entegrasyonuyla da İstanbul trafiğinde önemli rahatlamaya yol açacak. Bu hatta çalışacak 440 vagondan 300'ünün ülkemizde üretilmiş olmasıyla da iftihar ediyoruz.

Yaklaşık 8,5 milyar lira harcanan hattın şehrimize kazandırılmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bu hatla birlikte İstanbul'un 170 km olan raylı sistem uzunluğu 233 kilometreye çıkıyor.

''Parayı Mehmetçik Vakfı'na vereceğim''

Bana iftira attı MAN adası diye bir şey. 2,5 milyon. Yargı bunu onayladığı anda gelen parayı Mehmetçik Vakfı'na vereceğim. Bundan sonra yolculuğumuz böyle gidecek. Sen yalan söyledikçe biz de paraları alacağız. Sandık kurmuşlar, CHP'li milletvekilleri garibime 5'er bin lira maaşlarından veriyorlarmış. Yalan söyleme de böyle bir duruma düşme.

"Demir ipekyolunun İstanbul etabını burası oluşturuyor"

Bugün hizmete açtığımız bu hattın bir diğer özelliği Londra'dan Pekin'e uzanacak demir ipekyolunun İstanbul etabını burası oluşturuyor. Bu hatla birlikte Yüksek Hızlı Trenlerimiz Halkalı'ya kadar devam edecek.

''Kartal'da yaşanan olayı bir kenara koymak mümkün mü?''

Kentsel dönüşüm olayı var. Kartal'da yaşanan olayı bir kenara koymak mümkün mü? Biz buradan bir nasihat almayacak mıyız? Buradan hareketle kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirelim. Biz gönüllülük esasına göre kira bedellerini ödeyeceğiz. İnşaatları yatay mimariyle yapacağız. Biz kaçak yapılan çarpık yapılaşmayla insanın sıkıntı içinde yaşamasını istemiyoruz.

''Gazeteler maske dağıtıyordu. Haliç ne haldeydi?''

Gazeteler maske dağıtıyordu. Haliç ne haldeydi? Bütün bunları her şeyiyle bambaşka konuma taşıdık. Geçtiğimiz yıl İstanbul'u nüfusu kadar turist ziyaret etti. Sandıkta yapılacak hatanın bedelini sadece adaya oy verenler değil tüm şehir ödeyecek.

''İstanbul'u kaderine terk ettiler''

Şehrin geleceğini göremeyen, insanına hizmet aşkıyla yanmayan yönetimler İstanbul'u kaderine terk ettiler. İstanbul için büyük hayallerimiz, hedeflerimiz, projelerimiz var. Biz İstanbul'a aşığız, sevdalıyız. Bu sevdamızı noktalamayız. Kartal'ın son iki dönemdir yaşadığı sıkıntıların farkındayız. CHP'li belediyenin elinde nasıl örselendiğini çok iyi biliyoruz.

Kartal halkına müjde verdi

Kartal'a 16 kilometrelik havaray sistemini kuracağız. Raylı sistemi havadan da geliştiriyoruz. Taşocağı bölgesini millet bahçesi ve tabiat müzesine dönüştüreceiğiz. Kartal'a şanına layık bir stadyumu otoparkla kazandıracağız.