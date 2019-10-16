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Cumhurbaşkanı Erdoğan Onayladı! Küresel Gazeteciler Konseyi Kuruldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı karar ile Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) kuruldu. Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararda, "Merkezi Ankara ilinde olmak ve uluslararası faaliyette bulunmak üzere Küresel Gazeteciler Konseyi Birliğinin kurulmasına, 3335 sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanun'un 1'inci maddesi gereğince izin verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Onayladı! Küresel Gazeteciler Konseyi Kuruldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı karar ile Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) kuruldu. Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararda, "Merkezi Ankara ilinde olmak ve uluslararası faaliyette bulunmak üzere Küresel Gazeteciler Konseyi Birliğinin kurulmasına, 3335 sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanun'un 1'inci maddesi gereğince izin verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

16 Ekim 2019 Çarşamba 21:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan Onayladı! Küresel Gazeteciler Konseyi Kuruldu!

Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı karar ile Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) kuruldu. Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararda, "Merkezi Ankara ilinde olmak ve uluslararası faaliyette bulunmak üzere Küresel Gazeteciler Konseyi Birliğinin kurulmasına, 3335 sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanun'un 1'inci maddesi gereğince izin verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) kuruldu.

Kurucu Genel Başkanlığını Gazeteci Mehmet Ali Dim'in yaptığı KGK'nın kuruluşu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 14 Ekim 2019 tarih ve 1660 karar sayısı ile onaylandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararda, "Merkezi Ankara ilinde olmak ve uluslararası faaliyette bulunmak üzere Küresel Gazeteciler Konseyi Birliğinin kurulmasına, 3335 sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanun'un 1'inci maddesi gereğince izin verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Açıklama yapan Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek; "Bu süreçte Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu bizlere büyük destek verdi. Konseyin oluşmasından itibaren hep yanımızda oldu. Bizlere misyon ve vizyon kazandırdı. Uluslararası alanda yaptığımız tüm çalışmalarımıza destek oldu. Hepsine bizzat katıldı. Bakan Çavuşoğlu'nun gazetecilerimizin dünyaya açılması yönünde yaptığı katkı takdire şayandır. Bu aşamadan sonra daha fazla etkinlik gerçekleştireceğiz" dedi.

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